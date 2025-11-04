Feuer und Flamme den Datenzentren! Trafostation auf Baustelle in Brand gesetzt [BERLIN]
Es ist die schöne neue Welt, in der wir heute Leben
Wo digitale Herrschaft wächst und sie von Fortschritt reden
Erschreckend ist, wie schnell es ging, der Mensch und die Maschinen
Wenn er heut vor Problemen steht, traut er nicht seinen Sinnen
Ob Google oder Amazon – Microsoft, ChatGPT
Die Antwort auf so viele Fragen, sucht er nunmehr in der KI
Spielerisch, erwartungsvoll, die Freude ist ganz ungeniert
Wenn die neue Intelligenz, paar Katzenbilder generiert
Das mag vielleicht ganz süß sein, doch der Rest wird gerne ignoriert
Israel hat mit KI den Gazastreifen bombardiert
Diese Wahrheit trügt das Bild – deshalb will’s niemand wissen
Die Rechenleistung ist enorm, auch fürs Klima ist’s beschissen
Die Server fressen unsere Erde – Kobalt, Kupfer, Nickel
Und durstig sind sie obendrauf, das Trinkwasser vernichtend
Von Energie erst ganz zu schweigen, die Zahlen sind gewaltig
Doch sie behaupten grüner Strom, der sei sehr nachhaltig
Dass das ne große Lüge ist, das wissen zwar die meisten
Aber wie seit eh und je, die Industrie kann sich’s ja leisten
Die Betroffenen sind ohnehin, oft im Globalen Süden
Wo in kolonialer Tradition die Schaufelbagger wüten
Oh Moment, schau eine*r her! – sie sind auch hier zu sehen
Direkt vor unserer Nase wo bald Datenzentren stehen
Denn Berlin, so wünscht sich das, die Politik von Herzen
Soll neuer Hotspot für den ganzen KI-Bullshit werden
Nicht lange fackeln dachten wir, da müssen wir was machen
Mit Benzin und Autoreifen, nachts n’ Feuerchen entfachen
Im beschaulichen Mariendorf im dunklen angeschlichen
Der Zaun schnell aufgeknabbert und den Kameras gewichen
Wir kommen stets zu später Stund, die Secus sind am pennen
Der Baustrom und das Trafohaus – schon lichterloh am brennen!
Virtus baut hier Datenzentren, in mehreren Komplexen
Und noch mehr in der Wustermark, um alles zu vernetzen
Doch das ist nicht die unsere Welt, das Netz woll’n wir zerreißen
Sabotage kann da hilfreich sein, darauf woll’n wir hier verweisen
Das war’s erst mal soweit von uns, wir hör’n uns bestimmt wieder
Es gibt vieles noch zu tun – die drei lustigen vier Biber
In der Nacht auf den 3. November wurde auf der Baustelle für einen Datenzenter-Campus der Firma VIRTUS in Berlin-Mariendorf eine Trafostation mittels zeitverzögerten Brandsätzen und einem Autoreifen angezündet. Dass weder Bullen noch Presse bisher darüber berichtet haben ist nicht ganz überraschend. Viele solcher Bauvorhaben sind äußerst geheimnisumwoben und es gibt kaum Öffentlichkeit dazu. Dass steht im krassen Kontrast zu den verheerenden Folgen die der großangelegte Ausbau der digitalen Infrastruktur und die immer mächtiger werdende KI auf unser Leben und unsere Umwelt haben.
Liebe und Kraft nach Athen an Marianna, Dimitra und die anderen Angeklagten im Ampelokipi-Verfahren!
Eine wärmende Umarmung an Daniela, Nanuk, Maya, Hanna und alle anderen Gefangenen und Untergetauchten!
Weg mit den Knästen – Freiheit für Alle!
Solidarität und viel Durchhaltevermögen in den Sündi, wo sich aktuell die Räumung der letzten besetzten Bäume anbahnt!
Feurige Grüße an die Saboteur*innen des Technologieparks und an alle anderen mit vulkanischen Ambitionen!
Das Netz der Herrschaft und Zerstörung zerreißen!
Kyriakos Xymitiris – für immer in unseren Herzen und unseren Taten