Feuer und Flamme den Datenzentren! Trafostation auf Baustelle in Brand gesetzt [BERLIN]

Spielerisch, erwartungsvoll, die Freude ist ganz ungeniert

Wenn die neue Intelligenz, paar Katzenbilder generiert

Das mag vielleicht ganz süß sein, doch der Rest wird gerne ignoriert

Israel hat mit KI den Gazastreifen bombardiert

Diese Wahrheit trügt das Bild – deshalb will’s niemand wissen

Die Rechenleistung ist enorm, auch fürs Klima ist’s beschissen

Die Server fressen unsere Erde – Kobalt, Kupfer, Nickel

Und durstig sind sie obendrauf, das Trinkwasser vernichtend

Von Energie erst ganz zu schweigen, die Zahlen sind gewaltig

Doch sie behaupten grüner Strom, der sei sehr nachhaltig

Dass das ne große Lüge ist, das wissen zwar die meisten

Aber wie seit eh und je, die Industrie kann sich’s ja leisten

Die Betroffenen sind ohnehin, oft im Globalen Süden

Wo in kolonialer Tradition die Schaufelbagger wüten

Oh Moment, schau eine*r her! – sie sind auch hier zu sehen

Direkt vor unserer Nase wo bald Datenzentren stehen

Denn Berlin, so wünscht sich das, die Politik von Herzen

Soll neuer Hotspot für den ganzen KI-Bullshit werden

Nicht lange fackeln dachten wir, da müssen wir was machen

Mit Benzin und Autoreifen, nachts n’ Feuerchen entfachen

Im beschaulichen Mariendorf im dunklen angeschlichen

Der Zaun schnell aufgeknabbert und den Kameras gewichen

Wir kommen stets zu später Stund, die Secus sind am pennen

Der Baustrom und das Trafohaus – schon lichterloh am brennen!

Virtus baut hier Datenzentren, in mehreren Komplexen

Und noch mehr in der Wustermark, um alles zu vernetzen

Doch das ist nicht die unsere Welt, das Netz woll’n wir zerreißen

Sabotage kann da hilfreich sein, darauf woll’n wir hier verweisen

Das war’s erst mal soweit von uns, wir hör’n uns bestimmt wieder

Es gibt vieles noch zu tun – die drei lustigen vier Biber

In der Nacht auf den 3. November wurde auf der Baustelle für einen Datenzenter-Campus der Firma VIRTUS in Berlin-Mariendorf eine Trafostation mittels zeitverzögerten Brandsätzen und einem Autoreifen angezündet. Dass weder Bullen noch Presse bisher darüber berichtet haben ist nicht ganz überraschend. Viele solcher Bauvorhaben sind äußerst geheimnisumwoben und es gibt kaum Öffentlichkeit dazu. Dass steht im krassen Kontrast zu den verheerenden Folgen die der großangelegte Ausbau der digitalen Infrastruktur und die immer mächtiger werdende KI auf unser Leben und unsere Umwelt haben.

Liebe und Kraft nach Athen an Marianna, Dimitra und die anderen Angeklagten im Ampelokipi-Verfahren!

Eine wärmende Umarmung an Daniela, Nanuk, Maya, Hanna und alle anderen Gefangenen und Untergetauchten!

Weg mit den Knästen – Freiheit für Alle!

Solidarität und viel Durchhaltevermögen in den Sündi, wo sich aktuell die Räumung der letzten besetzten Bäume anbahnt!

Feurige Grüße an die Saboteur*innen des Technologieparks und an alle anderen mit vulkanischen Ambitionen!

Das Netz der Herrschaft und Zerstörung zerreißen!

Kyriakos Xymitiris – für immer in unseren Herzen und unseren Taten