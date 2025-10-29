[B] Rassistischer Vorfall in Neukölln

Rassistischer Vorfall hier im Kiez!

Hier ganz in der Nähe, in der Kneipe Xenia in der Weserstraße 164, kam es am 17.10.25 zu einem rassistischen Vorfall. Zwei Gäste betraten die Kneipe. Als das Barpersonal einen Schriftzug in kyrillischer Schrift auf dem Pullover eines Gastes entdeckte, begann es die beiden laut zu beschimpfen, ihnen die Bedienung zu verweigern, warf sie aus dem Laden und fotografierte sie. Keine*r der Gäste schritt ein. Für die beiden Betroffenen war das Erlebte ein gravierender rassistischer Vorfall, der sie und viele andere in dergleichen Lage mit dem Gefühl alleingelassen zu werden, der Diskriminierung aufgrund ihrer Sprache und Identität, dem Gefühl der Ensolidarisierung zurück lässt - hier im eigentlich offenen, gegen Diskriminierung stehenden Kiez. Das geht nicht!

Schaut nicht weg, schweigt nicht, wenn ihr Rassismus beobachtet, greift ein! Und sagt dem Xenia eure Meinung! Neukölln bleibt vielfältig!

Die Geschichte ist komplett wahr. Einzig: Es war kein kyrillischer Schriftzug, sondern ein hebräischer, der zum Rauswurf führte - ein Betroffener war Israeli, seine Begleiterin wurde so wahrgenommen. Das T-Shirt zeigte eine Friedensmessage - in verschiedenen Sprachen. Und die Kneipe ist das bisher als antirassistisch bekannte K-Fetisch in der Wildenbruchstraße 86.

Hättest du genauso empört reagiert, wenn du von Anfang an gewusst hättest, dass es um Israelis geht bzw. um hebräische Schrift? Wenn nicht: Warum eigentlich nicht? Der Rauswurf aus dem K-Fetisch war purer Antisemitismus.

Gegen jeden Rassismus, gegen jeden Antisemitismus!

[B] Racist incident in Neukölln

In Nekölln a racist incident occurred two weeks ago. In the last few days flyer and placards appear in the neighborhood Sonnenallee/ Weserstraße/ Kanal to inform the communities ... including an interesting and thoughtful turn.

Racist incident here in the neighborhood!

Here, nearby, in the pub Xenia at 164 Weserstraße, a racist incident occurred on October 17, 2025. Two guests entered the pub. When the bar staff discovered Cyrillic lettering on one of the guests' sweaters, they began to loudly insult the two, refused to serve them, threw them out of the store, and took photos of them. None of the other guests intervened. For the two people affected, the experience was a serious racist incident, leaving them and many others in the same situation with the feeling of being left alone, of discrimination based on their language and identity, and a feeling of lack of solidarity – here in what is actually an open neighborhood that opposes discrimination. That's not acceptable!

Don't look away, don't stay silent when you see racism, take action!

And tell Xenia what you think! Neukölln remains diverse!

The story is completely true. The only thing is: it wasn't Cyrillic lettering, but Hebrew, that led to the expulsion – one of those affected was Israeli, his companion was perceived as such. The T-shirt displayed a message of peace – in various languages. And the bar? It's the K-Fetisch at 86 Wildenbruchstraße, which has been known to be anti-racist up to now.

Would you have reacted with the same outrage if you had known from the outset that it was about Israelis or Hebrew writing? If not, why not? The expulsion from the K-Fetisch was pure anti-Semitism.

Against all racism, against all anti-Semitism!

