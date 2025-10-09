Neonazi - Konzert im "alternativen" Pberg

Die Stadt Berlin präsentiert die Nazi-Metalband "Drudensang" am 16.10. in der Musikbrauerei - nicht zu verwechseln mit der Kulturbrauerei, beide im Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow). Die Schwurbel- Location ist Mitglied in der Clubcommission, dem sehr linken Verband Berliner Clubs und Nachtleben.

Vielleicht ist es ja keine richtige "Naziband", sondern eher Braunzone oder "nur" Grauzone? Wertet die folgenden Infos bitte selber ein:

Diese bayrische Band hat nach unseren Informationen bereits mit mehreren extrem problematischen Musiklabels, Festivals und mit einem ebenfalls problematischen Mail-Order zusammengearbeitet.

Der Termin sieht jedenfalls erstmal sehr bestätigt aus: https://www.berlin.de/tickets/konzerte/drudensang-horn-82a448ef-e9c5-47b7-a0c2-22e8066bd3c8/

Die sind in Tschechien beim "eternal hate fest" gelistet (2017). Das ist ein explizit nationalsozialistisches Festival, da kann sich niemand herausreden. Es wird sogar vom Verfassungsschutz beobachtet, unter anderem weil Hendrik Möbius da eine wichtige Rolle spielt.

Folter Records gehört zu Frank, der auch das Under The Black Sun organisiert. Da ist mal eine linke Band headliner gewesen, aber der aber der großteil des Publikums "überraschenderweise" bereits vor dem headliner abgereist. Das Festival ist unter anderem dafür bekannt dass sogar Neonazis aus Mexiko anreisen. Frank vertreibt auch offen rechtsextreme Bands. Frank selbst hat aber den Ruf nicht rechtsextrem sondern einfach nur ungebildet/ geldgeil zu sein.

Kurzfassung: Die Band hat zusätzlich mit einem Label zusammengearbeitet, dessen Geschäftsführer DAVID "DAVE" SCHULZ ein Neonazi sein soll, der bereits wegen schwerster Gewaltverbrechen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden sein soll.

Es gibt bezüglich der Person Hinweise auf die "Hammerskins" https://de.indymedia.org/node/108319

https://antifa-saar.org/2013/07/30/recherche-info_neonazi-clubhaus-in-saarbruecken/

https://antifa-saar.org/2012/12/11/80/

Bitte verbreitet die Infos, in euren Lieblingsclub, der Mitglied in der Clubcommision ist, im Prenzlberg, besonders Bötzowkiez, bei Leuten, die was mit der Stadt Berlin zu tun haben Antifas, Journis. Das geht so nicht weiter!

Seit Corona driftet die Crew der Musikbrauerei (Auch "Ufo Studios") immer weiter ab.

Vielen Dank an unsere anonymen Informant*innen und die Recherchegruppen.

Einen ausführlichen (und saubereren) Artikel von uns zu dem Ort, dem Besitzer und Gegenprotest gibts hier auf Indy.

Der Artikel hat es indirekt auf -Online und in die Berliner Morgenpost geschaff.

https://berlin.t-online.de/region/berlin/id_100778772/berlin-die-musikbrauerei-ein-ort-fuer-rechte-medien-und-querdenker-.html

Dennoch keine Konsequenzen! Sind Schwurbel besser vernetzt? Die Geschichte der Musikbrauerei zeigt, wie ein grün-alternatives Miilieu wie Prenzlauer Berg die These von Carolin Amlinger über freiheitlichen Autoritarismus stützt. Die Geschichte zeigt, wie die Schwurbel sich von "wir hinterfragen ja nur" während Corona zu Nationalsozialismus radikalisiert haben. Die Geschichte zeigt, wie die Berliner Schwurbel jetzt in die Kultur-Szene (zurück) drängen. Schon Freitag ist Martin Sonneborn mit einem ehemaligen RT-Mitarbeiter im Kino Babylon. Gegen diese Schwurbel-Location ist Protest ab 17:00 angemeldet.

Für schnellere und mehr Infos zu Schwurbel-Aktivitäten und Gegenprotest folgt unseren Telegramkanal https://t.me/rlpaktion

