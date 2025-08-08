Adbustings basteln in Barcelona

Aus 2 mach 1

Einige entschieden sich für die Methode, aus zwei Postern eines zu machen. Das geht so: Man überlegt sich, wie der neue Slogan auf den Postern lauten soll. Man übermalt oder überdeckt mit einem passenden Stück Papier in der passenden Farbe aus dem ersten Poster die bisherigen Buchstaben auf dem zweiten Poster. Dann schneidet man aus dem ersten Poster die richtigen Buchstaben aus und klebt sie auf das zweite Poster. Wie gesagt: aus zwei mach eins. Und so sieht das aus:

Die Worte auf diesem Werbeposter einer Online-Bank sind auf Katalan. Der neue Slogan lautet „Wenn Du uns glaubst, bist Du ein Idiot“.

Auf dem Bild aus der Dunkelheit kann man dank der durchscheinenden originalen Schrift die Erstellungstechnik „Aus 2 mach 1“ schon nachvollziehen.

Ergänzungen in den Bilderwelten

Andere ergänzten auf recht hellen Postern mit Stiften einfach Buchstaben. So wird aus dem Werbeposter der Luxusmarke Dior ein Hinweis auf deren Beteiligung an Tierversuchen:

Kleine weiße Hörnchen für Möchtegern-Reiche

Ein auf ähnliche Weise verändertes Werbeposter einer Club-Marke für Möchtegern-Reiche bringt nach der Veränderung das Credo der Konsumgesellschaft auf den Punkt: „Ich konsumiere, also bin ich“. Mensch beachte hier die enorme Wirkung der subtilen Eingriffe in die Bilderwelt. Die kleinen spektakulär weißen und sehr deckenden Hörnchen an den Köpfen sind aus dem Poster ausgeschnitten und lassen den beleuchteten weißen Defuser der Werbevitrine einfach durchscheinen.

Lustig auch diese Szene mit den Securitys der Metro Barcelonas.

Soli-Poster für Berliner Adbuster*innen

Netterweise bastelten die versammelten Adbuster*innen auch Soli-Poster für in Berlin angeklagte Adbuster*innen. Denn ein Gerichtstermin wegen Adbusting mit Polizei-Plakaten findet am Do. 6.11. um 11.45 am Amtsgericht Tiergarten statt. Zur Innenminister:innenkonferenz in Berlin im Februar 2023 kaperte die Kommunikationsguerilla „Gegen deutschnationale Polizeigewalt (GdP)“ über 100 Werbevitrinen der S- und U-Bahn-Stationen. In diesen platzierten sie eigene Plakate.

Was auf den ersten Blick wie eine Image-Kampagne der Polizei aussah, entpuppte sich auf den zweiten als Satire: Mit ihren Adbustings thematisierte die Gruppe Polizeigewalt, Rassismus und Abschiebungen. Die Polizei verhaftete zwei verdächtige Personen. Eine ist nun wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz angeklagt. Laut Strafbefehl drohen 60 Tagessätzen a 30€ : Also insgesamt 1.800€. Pikant: bei einem Mitangeklagten ist das Verfahren schon mangels Erfolgsaussichten eingestellt. Mehr Infos dazu:

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/08/08/25-8-und-6-11-polizeikritik-adbustings-vor-gericht/

Welche Schlüssel braucht man in Barcelona?

Die Werbefirma in Barcelona heißt „Clear Channel“. Deren Hauptsitz ist in Texas, USA. Sie verwendet einen Sechskant-Rohrsteckschlüssel Größe M13 (das ist wie in Berlin, nur größer). Und einen Innensechskant-Schlüssel in der Größe 5mm, mit Loch drin (derselbe wie bei JCDecaux in Hamburg, Bremen, usw....)

Mehr Infos:

Hintergrund zum Gerichtsprozess wegen Adbusting in Berlin am 6.11.2025

Welchen Schlüssel brauche ich in meiner Stadt?

https://adbustingschluesseldienst.noblogs.org/

Subvertisiers International:

https://subvertisers-international.net/