Protest gegen den „Marsch für das Leben“ 2025 – Alle wichtigen Infos

Ein guter Anlaufpunkt während des Tages ist auf jeden Fall unsere Kundgebung ab 11 Uhr am Europaplatz hinter dem Hauptbahnhof. Außerdem gibt es die Demo des „Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung“ (BfsS, grüne Route), zu denen euch die Polizei durchlassen müsste.Die offiziellen Namen der Versammlungen stehen auf der Karte in Anführungszeichen. Die Route der Fundis findet ihr in braun eingezeichnet. Die Laufrichtung der Fundis kann sich nach unserer Erfahrung auch spontan noch ändern, angemeldet ist aber Richtung Osten.

Hier findet ihr die Karte als PDF zum Ausdrucken.

Was schreibe ich auf mein Schild?

Das entscheidest du natürlich selber – nur die Fundis geben vorgeschriebene Schilder raus. Wir haben aber ein paar Anregungen für euch.

Wo bekomme ich aktuelle Infos am Tag?

Wir tickern live über den Aktionsticker von Systemli unter aktionsticker.org. Den Ticker spiegeln wir am Tag auch in unserem Telegram-Channel und auf unseren Bluesky und Mastodon-Account. Die von uns benutzten Hashtags sind #b2009 und #noFundis

Wen rufe ich an, wenn ich Freund*innen oder Genoss*innen festgenommen werden?

Der Ermittlungsauschuss (EA) ist an dem Tag geschaltet, die Nummer lautet: 0306922222. Dort meldet ihr Namen, Geburtsdatum und Meldeadresse der festgenommenen Person. Vergesst nicht dem EA auch wieder Bescheid zu sagen, wenn die Person wieder frei gekommen ist.