Meißner OB-Kandidat Jurisch

von: anonym am: 25.08.2025 - 20:29
Factcheck and personal history of AFD near candidate for our local mayor election.
Faktencheck und persönlicher Hintergrund unseres AFD Kandidaten für die lokale Oberbürgermeisterwahl.

What we found is sad but didn't suprised us much. We need do do everything possible that his win isn't happening

Was wir gefunden haben ist traurig, hat uns aber leider nicht überrascht.

PDF icon Jurisch_Faktencheck.pdf
