Niemals kriegstüchtig! Feuer für Bundeswehr-Fuhrpark in Kassel

Sogar Friedrich Merz weiß, dass sich der Kapitalismus in einer schweren, weltweiten Krise befindet, und darunter leidet auch das Modell "Exportweltmeister" in Deutschland: "Den Frieden und unsere Freiheit haben vor allem die Amerikaner gesichert, wir haben uns auf die Wirtschaft konzentriert – und die lief glänzend. Globale Märkte, billige Vorprodukte vor allem aus China, preisgünstige Energie vor allem aus Russland, Veredelung in Deutschland und dann raus in die Welt, das war das deutsche Geschäftsmodell. All das ist jetzt infrage gestellt."

Es kommen also harte Zeiten auf euch zu, liebe Bürger. Aber wenn das deutsche Kapital weiter die Welt ausbeuten will, die Reichen reicher machen und endlich wieder wehrhafte, starke Männer produzieren will, dann müssen wir da durch. Und zwar alle zusammen. Dieses Mindset ist keins, das nur in den Abgründen der Blackrockhirne vor sich hin gärt. Von allen Seiten schallt es durch die Republik: Bereitet euch vor auf den Krieg, wenn ihr Wohlstand und Freiheit behalten wollt. Denn der Kampf um die Macht im 21. Jahrhundert ist längst nicht entschieden, er geht in eine neue Phase.

Dass wir uns jetzt auch hier vor Ort auf den 3. Weltkrieg vorbereiten sollen, bringt uns die Realität der Welt nach Hause. Denn all die Jahre, in denen man sich hier das Märchen von Frieden und Wohlstand erzählen konnte, donnerten anderswo die Kanonen. Der Krieg mordet seit Jahren dort, wo es noch was zu holen gibt: Im Irak, im Jemen, in Gaza, zerstört die Gesellschaften in Mexiko, Kurdistan, Brasilien und vergewaltigt in der Ukraine, im Kongo und in der Sahara.

Aber wer nur auf Krieg wettet, ist unfähig zu wirklichem Frieden. Der Kampf gegen den Krieg, ist ein Kampf gegen den Kapitalismus, der jede Krise braucht, um neuen Profit zu generieren, genauso wie er ein Kampf gegen das Patriachat ist, das seit Jahrtausenden in uns einprügelt, dass es in dieser Welt immer Herrschende und Beherrschte geben wird. Für Menschlichkeit, Gemeinschaft und Würde ist in dieser Logik kein Platz. Niemals wird das unser Krieg sein. Es ist ein Krieg der Herrschenden und er trieft vor zerstörerischer Männlichkeit, Geltungswahn und Ausbeutung. Weder Trump, Putin, Xi Jinping oder Netanjahu kämpfen darin für menschliche Werte.

Von ihren Spielchen lassen wir uns nicht ablenken. Ein gutes Leben gewinnt nur dort, wo Menschen über die Staatsgrenzen hinweg für eine Welt kämpfen, die nicht zum Ausverkauf steht und in der Menschenleben, nicht zum billigen Einsatz werden. Was wir brauchen, ist eine kämpfende Friedensbewegung, die ihrem Namen wieder gerecht werden kann. Wir brauchen eine ganze Flut von Initiativen, Netzwerken, Aktionen und Widerstand, um dem drohenden Flächenbrand etwas entgegen zu setzen. Unsere Aktion ist ein Teil davon und wir freuen uns über alle, die zusammenkommen, sich organisieren, sich widersetzen und nach Lösungen suchen.

Niemals allein, immer gemeinsam, immer international! Ja, Krieg und Faschismus stehen auch hier schon im Eingang, aber gemeinsam mit allen kämpfenden Freundinnen und Freunden weltweit kann es unsere Zeitenwende werden. Denn in einem Punkt hat Generalleutnant Bodemann recht, wenn er sagt: "Das allerwichtigste ist, dass es in diesem Krieg am Ende auf jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin ankommt." Herr Bodemann, darin sind wir uns einig.

Darum: Mach, was wirklich zählt!

Niemals kriegstüchtig - nicht heute, nicht 2029, nie wieder!

Solidarische Grüße an das Rheinmetall Entwaffnen Camp, das vom 26.08 bis zum 31.08 in Köln stattfinden wird!

https://kolektiva.media/w/t6A7TcbcTS2f41GJ23Ma4f