Görli-Zaunbau: STRABE-Bagger neu eingefärbt

von: anonym am: 15.08.2025 - 09:04
Themen: 
Antirassismus
Repression
Soziale Kämpfe
Regionen: 
Berlin

Als kleinen Beitrag gegen den Zaunbau um den Görli haben wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Wiener Straße einen Bagger der Baufirma STRABE GMBH mit Farbe beschmissen.

Ein Zaun um den Görli löst keine Probleme sondern ist teurer rassistischer und populistischer Quatsch.Der Görli bleibt auf!

 

Ergänzungen

Von: Oberleerer am: 15.08. - 14:05

Offen. Er bleibt offen. Nicht auf.

 

 