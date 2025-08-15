Görli-Zaunbau: STRABE-Bagger neu eingefärbt
von: anonym am: 15.08.2025 - 09:04
Regionen:
Als kleinen Beitrag gegen den Zaunbau um den Görli haben wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Wiener Straße einen Bagger der Baufirma STRABE GMBH mit Farbe beschmissen.
Ein Zaun um den Görli löst keine Probleme sondern ist teurer rassistischer und populistischer Quatsch.Der Görli bleibt auf!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Ergänzungen
Offen.
Offen. Er bleibt offen. Nicht auf.