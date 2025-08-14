Kriegsprofiteur Siemens markiert – Mobiaktion Rheinmetall Entwaffnen Camp 2025

Letzten Samstag haben wir den Siemens Standort in München-Neuperlach als Kriegstreiber markiert.

Mit den gesprühten Parolen ,,Krieg dem Krieg“ und „Siemens = Kriegstreiber“ an den Mauern, Transparenten und durch Klebeband versperrten Eingängen wurde auf die Beteiligung des Konzerns, an der Digitalisierung und Automatisierung der Bundeswehr und an der Hilfe für die Entwicklung Automatisierter Kampfsysteme, aufmerksam gemacht. Siemens ist ein Konzern von vielen, die in Deutschland an Kriegen wie in der Ukraine, dem Genozid in Gaza oder der massiven Aufrüstung Deutschlands Profit machen. Alle diese Kriege dienen nicht dem Schutz für uns als lohnabhängige Klasse sondern dem Schutz des Kapitals und der Herrschaftsverhältnisse. Wir als arbeitende Klasse sind es die schlussendlich in den Schützengräben für die Interessen der Herrschenden Klasse sterben werden. Das sich der Konzern Siemens hier von uns ertappt fühlte konnten wir dadurch sehen, dass bereits wenige Stunden später die hinterlassenen Parolen an der Konzern Fassade provisorisch überdeckt wurden.Wir werden diesen Kriegskurs der BRD und die Machenschaften deutscher Konzerne nicht unkommentiert lassen und sie gemeinsam bekämpfen! Denn für uns ist klar eine befreite Gesellschaft wird uns nicht geschenkt werden, wir müssen diese gemeinsam erkämpfen.

Deswegen vom 26.08 bis zum 31.08 gemeinsam zum Rheinmetall entwaffnen Camp nach Köln und gemeinsam die Kriegsindustrie markieren, angreifen und sabotieren.

Hoch die internationale Solidarität!

Siemens, Daimler, Deutsche Bank der Hauptfeind steht im eignen Land!