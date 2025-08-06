Radiobericht: Gedenken an Ferhat Mayout, erstickt in der JVA Moabit

von: Radio Aktiv Berlin am: 06.08.2025 - 22:31
Themen: 
Antirassismus
Repression
Soziale Kämpfe
Regionen: 
Berlin
Event: 
Gefängnisse abschaffen

Am 23. Juli 2020 erstickte der Gefangene Ferhat Mayouf in Untersuchungshaft. Ca. eine halbe Stunde lang hatte er auf einen Brand in seiner Zelle aufmerksam gemacht. Vier Schliesser und diverse Mitgefangene bekamen das mit. Aber die JVA Bediensten unternahmen nichts, um Ferhat Mayouf zu helfen. Der Schwelbrand in dessen Zelle führte zum Erstickungstod. Gefahr durch offenes Feuer hat laut später eingetroffener Feuerwehr nicht bestanden. Warum wurde nichts unternommen und der Tod eines Menschen in Kauf genommen?

Ehemalige und aktuelle Gefangene der JVA Moabit berichteten auf einer Demonstration in Gedenken an Ferhat Mayouf über Schikanen, Rassismus, Repression und selbstorganisierten Widerstand in der JVA Moabit und anderen deutschen Gefängnissen. Diese Demo fand am 23. Juli 2025, dem 5. Todestag von Ferhaft Mayouf rund um die JVA Moabit in Berlin statt. Wir berichten mit O-Tönen.

 

Ein Mitschnitt der am 6. August 2025 in den Freien Radios berlin Brandenburg ausgestrahlten Sendung befindet sich hier:

https://archive.org/details/2025-08-06-16h-radio-aktiv-gedenken-ferhat-mayouf

 

----
Radio Aktiv Berlin – jeden 1. & 3. Mittwoch des Monats im Freien Radio – Berlin-Brandenburg von 16 – 17 Uhr auf der 88,4 FM in Berlin und 90,7 FM in Potsdam – Blog, Podcasts & Livestream

webadresse: 
https://radioaktivberlin....
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Ergänzungen

