Hanna freut sich über Solidarität, betont aber, dass aus ihrer Sicht nicht das Problem ist, dass sie eingesperrt wird, sondern dass in dieser Gesellschaft Einsperren als Problemlösung wahrgenommen wird. Knäste lösen keine Konflikte, sie produzieren im Gegenteil Gewalt. Wer soll denn unter den Bedingungen absoluter Kontrolle und ständigem Zwang lernen, sinnvoll mit Menschen umzugehen?

Und so fordert Hanna anlässlich ihres Haftantritts mit Blick auf die im Budapest Komplex in Untersuchungshaft sitzende Hanna „Free all Hannas, free all antifas, free all prisoners“.

Mehr Infos: https://subtilus.info/bahnhofswald/