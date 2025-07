Free Maja Sponti Hamburg

Am Abend vom Donnerstag dem 10.07. zog eine unangemeldete Sponti durch das Hamburger Schanzenviertel. Mit Parolen, Pyro und Rauch wurde sich mit Maja, die seit fast fünf Wochen im Hungerstreik ist, solidarisiert. An den Wänden wurden Parolen hinterlassen und einiges an Glassbruch blieb augenscheinlich zurück. Es muss jetzt Druck aufgebaut werden, um Maja zu unterstützen. Maja befinden sich in akuter Gefahr und muss zurück geholt werden. Geht auf die Strasse, macht Aktionen und Unterstützt Majas Kampf.

Freiheit für alle Gefangenen! Free all Antifas!