Wütende Anwohnis für einen Görli für alle (B)

Wir haben uns getroffen und organisiert, um die Proteste gegen die geplante Görli-Schließung zu unterstützen. Vorerst laden wir alle 2 Wochen am Sonntag von 17 bis 18 Uhr zu einer Krach-Kundgebung an der Zaunbaustelle am Görlitzer Park ein: selbstorganisiert, bunt, kreativ, vielfältig, ungehorsam und natürlich laut. Weitere Ideen sind in Planung.

Ihr wollt die Krach-Kundgebung an der Görli-Baustelle unterstützen? Wir freuen uns!

— Kommt zahlreich, bringt Eure Freund*innen und Gefährt*innen mit, bringt alles mit was Krach macht!

— Teilt die aktuellen Sharepics, die ihr u.a. auf dieser Seite findet, auf allen Euren Kanälen!

— Schickt den Text unten als Mail an alle Eure Verteiler und Freund*innen (und schreibt gerne kurz, wenn ihr auf unseren Mailverteiler wollt)!

— Infomaterial (Plakate, Flyer, Sticker, Haustürzettel) findet sich an folgenden Abholpunkten: Buchladen Schwarze Risse (Mehringhof, Gneisenaustraße) // Buchladen OH 21 (Oranienstraße 21). Klebt gerne Plakate, verschönert die Haustüren, stickert die Laternenpfosten und steckt euch ein paar Flyer ein, wenn ihr im Kiez unterwegs seid!

— Die Krachkundgebung jeden zweiten Sonntag möchte ein kleines Steinchen in einem bunten Mosaik ganz unterschiedlicher Aktionsformen sein, von kreativen Aktionen über angemeldete Demos bis hin zu aktivistischen Spaziergängen mit guten Freund*innen. Wenn wir es schaffen, die vorhandene Wut und Unzufriedenheit zu Protest und Widerstand zu transformieren, könnte noch vieles möglich sein!

Der Görli bleibt auf!

gerne weiterleiten *** gerne veröffentlichen *** englisch below

Der Görli bleibt auf! Krach-Kundgebung #2 Sonntag 06.07.

Krachkundgebung an der Görli-Zaunbaustelle

Sonntag, 06.07.25, 17 bis 18 Uhr

// Selbstorganisiert, bunt, kreativ, vielfältig, ungehorsam, laut //

// Wir lassen uns unseren Görli nicht wegnehmen: Solidarität statt Ausgrenzung und Verdrängung! //

Der miese berliner Senat aus CDU und SPD will aus rassistischen und populistischen Gründen den Görli umbauen und in Zukunft nachts schließen. Das werden wir nicht hinnehmen!

Wir brauchen bezahlbare Wohnungen und eine gute Gesundheitsversorgung für alle! Schluss mit Armut und Verelendung, her mit mehr Räumen für Obdachlose und Drogengebrauchende! Gerade für die Crack-User braucht es dringend neue Strategien akzeptierender Arbeit wie etwa in der Schweiz und in Frankfurt am Main. Ein Zaun löst keine sozialen Probleme!

Deshalb jetzt gemeinsam die geplante Görli-Schließung verhindern!

Kommt zahlreich zur selbstorganisierten Krach-Kundgebung am Sonntag nach Beginn der Baumaßnahmen und dann jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 17 bis 18 Uhr an der Zaunbaustelle! Bringt gerne Transparente, Pfeifen, Instrumente, Topfdeckel und andere Dinge zum Krachmachen

mit! Der Görli bleibt auf!

Unterstützt gerne die Mobi für die Krachkundgebung: Mehr Infos, Sharepics, Abholorte für Plakate, Flyer, Haustürzettel usw. auf der Homepage https://anwohnis.noblogs.org .

Kontakt: anwohnis@riseup.net

*** english ***

The Görli stays open! Noise rally #2 Sunday 06.07.

Noise rally at the Görli fence construction site

Sunday, 06.07.25, 5 to 6 pm

// Self-organized, colourful, creative, diverse, disobedient, loud //

// We will not let our Görli be taken away from us: Solidarity instead of exclusion and displacement! //

For racist and populist reasons, the rotten Berlin Senate made up of the CDU and SPD wants to rebuild Görli and close it at night in future.

We need affordable housing and good healthcare for all! An end to poverty and impoverishment, more rooms for the homeless and drug users! Crack users in particular urgently need new strategies for accepting work, such as those in Switzerland and Frankfurt am Main. A fence does not solve social problems!

That’s why we should join forces now to prevent the planned closure of Görli!

Come in large numbers to the self-organized noise rally on the Sunday after the start of the construction work and then every first and third Sunday of the month from 5 to 6 pm at the fence construction site! Bring banners, whistles, instruments, pot lids and other things to make noise! The Görli stays open!