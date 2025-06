Bannerdrop als Beitrag zu den Free Maja Aktionstagen

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni haben wir nach einem kleinen Solidaritätsfoto, mit dem wir unsere Verbundenheit mit Maja ausdrücken wollten, ein Transparent mit der Aufschrift „Freiheit für Maja, im Hungerstreik seit 5.6.“ über der Autobahn A7 aufgehängt. Maja befindet sich seit deren unrechtmäßigen Auslieferung an Ungarn in Einzelhaft, wo folterähnliche Haftbedingungen herrschen. Maja muss freigelassen werden! Free all Antifas!