[Kiel] Ideenschmieden des Militarismus und der maritimen Kriegsführung angegriffen!

Das ISPK (Institut für Sicherheitspolitik Kiel) ist mit dem angegliederten Think Tank „Center for Maritime Strategy & Security“ (CMSS) europaweit führend, wenn es um die Entwicklung maritimer Kriegsstrategien geht und veranstaltet jedes Jahr die „Kiel International Seapower Symposium“ (KISS), welches Europas führendes Forum in diesem Themen Bereich darstellt.

Dort werden Szenarien konstruiert nach denen es im Jahre 2040 zu viele Menschen und zu wenige Ressourcen auf der Welt gäbe. Eine der Schlussfolgerungen der Schreibtischkrieger des ISPK daraus ist, dass führenden Mächte (gemeint sind Deutschland und die NATO) sich schon jetzt auf solche Szenarien vorbereiten sollen indem sie ihre maritimen Kriegsführung effektiver gestalten.

Es wird also mit Krieg geplant und dieser auch schon Konzeptualisiert.

Mit dem Nachwuchsforum „Dreizack des CMSS“ wird die Zukunft der maritimen Kriegsforschung gesichert, dieses wurde zusammen mit dem deutschem Marinebund ins Leben gerufen. Mit Schweden und Dänemark wird zusammen die zukünftige Kriegsführung in der Ostsee geplant.

Das CMSS tritt außerdem in Podcastbeiträgen auf, veröffentlicht Publikationen im Marineforum oder hat regelmäßig Gastbeiträge im Magazin „Leinen Los“ des deutschen Marinebunds.

Die Ideenschmiede für den Krieg läuft also heiß und das nicht erst seit gestern.

Schon 2013 äußerte sich das ISPK sich im Bezug auf die Zivilklausel, dass diese „eine Strategie Linker bis Linksextremer sei, um die Bundeswehr zu isolieren“. Forschung und Mittel für den Krieg ist also ihr Credo. Aber nicht mit uns!

Während sie Krieg planen, planen wir diesen zu verhindern. Umso größer ihre Kriegsbegeisterung, umso notwendiger der Widerstand dagegen! Mit Phrasen, Lügen und deutscher Staatsräson sollen wir auf äußere Feinde eingeschworen werden.

Aber unser Feind sitzt hier: Auf der Sicherheitskonferenz in München, im Aufsichtsrat von Rheinmetall, in Ministerämtern oder eben in der Kieler Innenstadt. Der Krieg rückt näher und auf Politiker:innen oder Bonzen war noch nie verlass, also nehmen wir es selbst in die Hand! Kampf dem Militarismus! Krieg dem Krieg!