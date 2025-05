Bullenwache besprüht - LORENZ DAS WAR MORD

die demos werden weniger, die rufe nach gerechtigkeit werden leiser, und Lorenz reiht sich ein zu den totgeschwiegenen, ungeklärten opfern rassistischer polizeigewalt.denn genauso geht die polizei mit diesen morden um: lügen, schweigen und die verbliebenen mit allen möglichen ausreden hinhalten, bis der mord aus der gesellschaftlichen bildfläche verschwunden ist.doch das dürfen wir nicht zulassen, da dürfen wir nicht mitmachen. wir dürfen nicht in schweigen und passivität verfallen nur um auf den nächsten rassistischen mord zu warten. wenn wir uns auf die justiz und den staat nicht verlassen können, dass diese Lorenz mörder zur verantwortung ziehen, müssen eben wir die bullen die konsequenzen spüren lassen.und dabei geht es uns nicht nur um die beteiligten polizisten im fall Lorenz.

es geht um den gesamten verrotteten polizeiapparat, der uns schon viel zu oft -sei es durch rechte chatgruppen, rassistische polizeipraktiken, rechtsextreme polizisten oder systematischen morden an poc- bewiesen hat, wie fest rassismus in diesem verankert ist. es geht um einen polizeiapparat, der jeden tag und überall seinen rassismus zu gewalt werden lässt. gewalt, die immer wieder tödlich endet.Oury Jalloh, Slieman Hamade, Mouhamed Drame und Lorenz a. -um nur ein paar seiner opfer zu nennen.uns muss klar sein, dass all die ermordeten nie gerechtigkeit in diesem system erfahren werden. denn rassismus ist fest verankert im kapitalismus und wird in diesem auch immer bestehen bleiben.jeder weitere tag in diesem system, jeder weitere tag an dem die bullen tun und lassen können was sie wollen, ist für poc ein weiterer potenziell tödlicher tag.

also begreifen wir unsere stärke, bringen wir unsere trauer, unsere wut auf die straße und kämpfen für eine sozialistische zukunft, frei von unterdrückung, gewalt und ausbeutung! denn das ist die gerechtigkeit die wir Lorenz und all den anderen bieten können.

gedenken heißt kämpfen.