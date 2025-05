Naziangriff auf linkes Wohnprojekt Zelle79 in Cottbus. "Lippenbekenntnisse zu Demokratie bringen nichts"

Da die Betroffenen ihre Stimmen aus Sicherheitsgründen nicht im Internet hören möchten, haben Bewohnende des Wohnprojekts "Zelle 79", Radio Dreyeckland (Freiburg) schriftlich auf einige Fragen geantwortet:

Es ist erst rund 48 Stunden her, dass erneut Nazis

bei Euch nicht nur vor dem Haus standen sondern Parolen riefen,

Pyrotechnik zündeten, im Hinterhof brannte es dann. Bevor wir näher

auf diesen Angriff und die Zusammenhänge eingehen: wie ist heute, am

Montagmorgen, die Stimmung bei Euch? * Es ist eine merkwürdige Stimmung zwischen Alltag und

Ausnahmezustand. Wir sind teilweise wieder in der Uni und auf

Arbeit, wer heute freimachen kann, kümmert sich um die

Presseanfragen und Solibekundungen. Wir sind erschöpft,

trotzdemkönnen wir auch mal kurz die Küche aufräumen.



Was ist in der Nacht auf Samstag konkret passsiert? * Nun, es war eine ruhige Nacht, die meisten von uns haben schon

geschlafen oder waren gerade dabei ins Bett zu gehen. Kurzvor

Mitternacht hörteich draußen unglaublich lauten Lärm, es knallte und

Schepperte. Dann habe ich aus dem Fenstergeschaut und konnte für

wenige Sekunden 5 Gestalten sehen. Sie riefen "Wir sind die Gang.

Adolf Hitler Hooligans. Kommt raus ihr Fotzen, kommt raus". Dannwar

schon alles in Rauch gehüllt und ich hab dieüberall roteFlammen

gesehenund Knalle gehört. Krieg, war der erste Gedanke in meinem

Kopf. Dann war schon nichts mehr zu sehen und ich musste das Fenster

schließen um den Rauch draußen zu lassen. * So wie der erste große Rauch verzogen war, konnten wir ein wenig die

Lage checken. Die Angreifer waren weg. Während wir uns zusammen

gesammelt haben,haben wir einen entstehenden Brandherdim Hinterhof

entdeckt. Durch unsere schnelle Reaktion konnten wir das Feuer im

Hinterhof rechtzeitiglöschen.Schließlich sind wir rausgegangen. Vor

der Tür lag ein Zaunstück, das als Rambock benutzt worden ist, Pyro

Reste Lage rum. In dem Moment kam die Polizei dann auch.



Wie hat die Polizei reagiert? * Die Polizei war nach 20 Minutenvor Ort. MehrerePersonen aus der

Nachbar*innenschaft hatten die Polizei gerufen.Relativ schnell drauf

wurde die gesamte Stadt relativ dicht bestreift und mehrere

Personalien von eventuell Verdächtigen aufgenommen. Allerdings

wissen wir mittlerweiledurch die Berichterstattung, dass keine

verdächtigen Personen ermittelt werden konnten. * Noch in der selben Nacht wurden Zeug*innenaussagen aufgenommen und

auch in der Nachbar*innenschaft wurde bestätigt, dass es eindeutig

rechten Parolen waren,die dort gerufen wurde. Hier war schnell klar,

dassdie Tat auch politisch motiviert war, auch aus Sicht der

Polizei, was nicht immer selbstverständlich ist.



Welche Schäden am Haus gibt es? * Ja, wir haben Schäden am Haus. Die Angreifenden haben versucht mit

einemZaunstück, welches alsRammbockgenutzt wurde,die Tür zu

durchbrechen. Dabei wurde das Türblattbeschädigt und musste schnell

repariert werden. Das fand alles noch in der selben Nacht statt, um

sicher sein zu können. Außerdem wurde die Hausfassade beschädigt.In

der zweiten Etage ist z.B. bedrohlich nah an einem Fenster ein

größeres Einschlagloch von einem Stein zu sehen. Da wollen wir uns

nicht ausmalen, was passiert wäre, hätten die Angreifer getroffen.



Wie ging es Euch in dieser Nacht, habt Ihr noch Schlaf gefunden? * Nun, wie gerade schon erwähnt ging es erstmal daran Schäden zu

reparieren. Außerdem war der Adrenalinpegel viel zu hoch um ruhig

ins Bett zu gehen. So haben die einen schonmal die Tür repariert und

ein paar andere haben sich zusammengesetzt und probiert, sich über

das Geschehene Gedanken zu machen. Wir haben natürlich auch so viel

miteinander geredet,um uns gegenseitig einfach zu unterstützen,

haben schonmal Freund*innen geschrieben und liebe und solidarische

Antworten bekommen. Aber um auf die Frage zurück zu kommen, viel

Schlaf war nicht zu holen in der Nacht.



Es ist einer von vielen Angriff seitens Nazis auf Euer Hausprojekt.

Wie ist die Stimmung in der Nachbarschaft, erfahrt Ihr Solidarität? * Also unsere Nachbar:innenschaft ist schon stabil. Es gab

Menschen,die das zufällig bemerkt und die Polizei informiert

haben.Grundsätzlich würde ich sagen,dassviele Leute mit

verschiedensten Hintergründenin der Nachbar:innenschaft leben und

wir vermutlich nicht bei allen Themen unbedingt einer Meinung sind,

aber wir können reden und streiten. Wenn uns Nazis hier die Tür

einhauen und Brandsätze werfen, dann ist aber auch klar,dassdie

Nazis hier das Problem sind. Auch die Nachbar:innenschafthatja

Stress durch sowas. Das ist schon ein wenig paradox, aber die Nazis

wollen uns brechen und einschüchtern, schaffen aber durch solche

Aktionen auch irgendwie positive Effekte. Die Solidarität ist schon

enorm. * Auch über die Nachbar:innenschaft hinaus. Wir wurden durch andere

Initiativen, Klubs und WG's mit Essen versorgt, es gabganz viel

Support. Nicht nur die Szene rückt näher zusammen, auch

Veranstaltungsorte der Subkultur, Galerien und viele Einzelpersonen.

In der Klubszene haben wir uns ja nun auch schon organisiert und die

"Initiative Sichere Orte"mit gegründet. Dort sind Kulturorte

vereint, die die Bedrohungslage schon lange erkannt haben. Weit vor

den öffentlichen Stellen die sich plötzlich alle zum Thema besorgt

äußern.



Linke Subkultur hat es im Osten ganz besonders schwer. Wie prägen

die Angriffe der Nazis euren Alltag im Haus? * Schon stark. Du richtest deine Aktivitäten schon ein bisschen nach

Events in der Stadt aus. Du analysierst immer wie hoch ist

eigentlich die Bedrohungslage.Istnoch dasStadtfestim Gange? Oder ist

heute ein Fußballspiel? Oder was auch immer. Der Punkt ist, wir sind

seit den 90er Jahren als Projekt da und uns haben die Nazis nie

klein bekommen. Aktionen wie diese sollen uns einschüchtern,aber sie

erreichendas Gegenteil.Mehr Solidarität, mehr Spenden und mehr

negative Presse. Außerdem haben wir auch unsere tollen Orte und

Veranstaltungen in der Stadt, wir sind ja nicht komplett isoliert

oder so. Wir müssen nur immer kollektiven Selbstschutz

mitdenken,denndas übernimmt weder Politik, Polizei oderPresse. Wenn

es knallt, bist du erstmal auf dich gestellt, immer! Auch wenn die

Politik aufeinmal bemüht ist Lösungen zu finden, ich bin skeptisch.

Das Problem liegt seit Jahren auf der Hand, traurig das jetzt

reagiert wird, nachdem wir uns in der "Initiative Sichere

Orte"zusammengeschlossen haben. Das hätte doch mal eher passieren

können.



Für wie verfestigt haltet Ihr Neonazistrukturen in Cottbus? * Um einmal den Brandenburgischen Verfassungsschutz zu paraphrasieren:

In Cottbus gibt es ein toxisches Gebilde, welches aus beinharten

Neonazis, Rockern, Türstehern und Kampfsportlern besteht. Dies würde

ich und viele andere in der Stadt so unterschreiben. In der Stadt

und im Landkreis drum herum haben sich über Jahre und Jahrzehnte

etablierte Strukturen heraus gebildet und nach und nach

professionalisiert, auch mit legalen Geschäftsbereichen wie

Klamottenläden oder Restaurants. * Der Fußball spielte und spielt sicherlich eine große Rolle und kann

als Ankerpunkt zwischen oben genannten Gruppen gesehen werden. Und

er hilft natürlich auch bei der Rekrutierung neuer Leute. * Wie an vielen Orten auch medial schon festgestellt wurde, gibt es

auch in Cottbus mittlerweile sehr junge, eher aktionsorientierte

Jungnazis, die sich über TikTok (vor-)radikalisieren und dies dann

auch auf die Straße tragen wollen. Manche sympathisieren mit der

Kleinstpartei 3. Weg, viele gehen zum Fußball. In jedem Fall ist die

Hemmschwelle zur Gewaltbereitschaft niedrig.



Um materielle Schäden zu beseitigen ist Geld wichtig, aber was muss

aus Eurer Sicht im Alltag getan werden, um solche Angriffe zumindest

einzudämmen? * Es braucht die aufrichtige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.

Lippenbekenntnisse zu Demokratie und Gewaltfreiheit bringen uns und

anderen Betroffenen, bis auf warme Worte,gar nichts. Auch das

Geheule um ein schlechtes Image der Stadt sind für uns eine Farce und

wurden über Jahre immer eher nach vorne gestellt, als die

Solidarität mit den Opfern. Gerade die, die wegen des

Image-Verlustsam lautesten schreien, haben den größten

Handlungsspielraum, etwas nachhaltig an diesem Image zu ändern. Aber

dazu bräuchte es die harte Selbsterkenntnis aus Politik und

Justiz,dass in den letzten Jahrenund Jahrzehntenviel zu wenig gegen

Nazigewalt unternommen wurde. Prozesse werden und wurden verschleppt

und schließlich eingestellt - die Opferperspektive,deren

Finanzierung am seidenen Faden hängt, kann ein Lied davon singen.

Rechte Straftäter werden nicht konsequent und zeitnah verfolgt - das

muss sich ändern. * Dasselbe gilt für den FC Energie Cottbus, der nach jeder

Veröffentlichung zu seinen Nazi-Fans beklagt, dass sie ja schon so

viel tun würden und zu unrecht in ein schlechtes Licht gerückt

würden... Nur leider ist von all den Aktionen bisher wenig in den

Köpfen angekommen. In der Kurve wird trotzdem weiterhin ausgiebig

der rechte Arm gehoben und die wenigen linken Fans trauen sich kaum

ins Stadion. * Und auch präventiv wird eher ab- als aufgebaut. Der Sozialausschuss

unter Vorsitz der AfD hat für 2026 eine Kürzung von 20% des

Haushalts beschlossen. Dieser Beschluss öffnet der Radikalisierung

Tür und Tor, denn die Finanzierung von Sozialer Arbeit wird damit

aufs Spiel gesetzt. Angebote zur Demokratiebildung, Vermittlung von

Sozialkompetenzen oder die Beratung und Unterstützungsangebote für

Gewaltbetroffene Personen und vieles mehr könnten vor dem Aus

stehen. Ganz bildhaft gesprochen: die AfD kürzt das Geld, mit dem

bspw. von Armut betroffene Kinder zumindest für eine Woche im Jahr

auf Ferienfahrt fahren könnten.