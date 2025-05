Fünf Thesen und eine Synopse zur Kritik deutsch-sprachiger Medienberichterstattung über die III. Tren de Aragua-Entscheidung des US-Supreme Court

Ich setze im folgenden als bekannt voraus, daß am Samstag, den 15. März 2025 auf der Website des Weißen Hauses eine - auf den Vortag datierte - Proklamation von Präsident Trump mit dem Titel "Invocation of the Alien Enemies Act Regarding the Invasion of the United States by Tren de Aragua" veröffentlicht wurde; daß auf dieser Grundlage am Tag der Veröffentlichung zahlreiche Abschiebungen stattfanden; daß wegen dieser Abschiebungen und wegen weiterer von der US-Regierung auf dieser Grundlage beabsichtigter Abschiebungen in den USA eine Reihe von Gerichtsverfahren anhängig sind und daß in diesem Zusammenhang am Freitag die dritte Tren de Aragua-Entscheidung des US-Supreme Court erging.

Im folgenden geht es in Thesen- und Synopsen-Form um deutsch-sprachige Berichterstattung zu der Entscheidung.