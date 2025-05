[LE] ANTIFA ist notwendig! SOLI-FEST I 31.05.2025 Garage Ost

Am 31. Mai jährt sich die Urteilsverkündung im Antifa-Ost Verfahren zum zweiten Mal. Die Erinnerung an das beinahe 100 Prozesstage umfassende Gerichtsverfahren, die diversen Hausdurchsuchungen und die hetzerische und nur so vor Sexismus triefende Berichterstattung sitzen uns allen noch immer im Nacken. Das Ergebnis: Haftstrafen über 5 Jahre im Falle von Lina und nicht viel mildere für die anderen drei Angeklagten. Ein Urteil, dass sich lediglich auf Indizien stützt und als Exempel an die gesamte linksradikale Bewegung zu verstehen ist. Erst kürzlich wurde dieses jeder Grundlage entbehrende und parteiische Urteil durch den Bundesgerichtshof bestätigt.

Seit den repressiven Zuspitzungen im sogenannten Budapest-Komplex, sitzen so viele Antifaschist:innen im Knast wie lange Zeit nicht mehr. Sie werden auf Grundlage des Gesinnungsparagraphen 129 angeklagt, als Terrorist:innen diffamiert und wie schon Maja an einen rechtsautoritären Staat ausgeliefert.

Gerade in Zeiten, in denen sich Berichte rechter Gewalt überschlagen und Faschist:innen an Land gewinnen – in Parlamenten und der in breiten Gesellschaft, gilt: Antifa ist notwendig!

Zwei Wochen vor der bundesweiten Antirepressions-Demo in Jena möchten wir zusammenkommen und der Vereinzelung durch staatliche Repressionen entgegenwirken. Euch erwarten einige Inputs zu vergangenen und aktuellen Repressionsfällen und ihr erhaltet alle wichtigen Infos für die Demo am 14. Juni. Es wird ein gemeinsames Transpimalen und ein gemeinsames Sprayen an der Wall im Rabet geben. Bei Snacks, Soli-Drinks, verschiedenen Ständen und gutem Wetter möchten wir den Tag zusammen verbringen und mit Musik ausklingen lassen.

Antifa ist notwendig!

Free all Antifas!

Wir sind alle LinX!