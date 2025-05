Antifaschist Zaid ist vorerst frei!

Der seit Januar inhaftierte Antifaschist Zaid wurde heute.13:40 aus der Haft in der JVA Ossendorf entlassen.

Das Kammergericht Berlin verfügte eine sogenannte Haftverschonung. Ob eine Auslieferung nach Ungarn trotzdem erfolgt oder die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Zaid erhebt, ist jedoch weiterhin offen. Dass Zaid nun unter Meldepflicht nach Nürnberg zurückkehren kann, ist dennoch ein vorläufiger Erfolg.

Ein Solikreis "Freiheit für Zaid" erklärt: "Dass wir Zaid heute vor der JVA begrüßen konnten, er vorerst auf freiem Fuß ist und zu Familie, Freunden und Freundinnen zurückkehren kann, erleichtert uns alle. Doch der Kampf gegen seine Auslieferung und der Kampf für die Freiheit aller Antifaschist:innen wird weitergehen müssen."

In Köln, Nürnberg und anderen Städten wird die Freilassung in den nächsten Tagen gebührend begrüßt werden. In Köln ist bereits für heute Abend, 02.05., 20 Uhr, eine Versammlung an Kalk Post angemeldet.