Ermittlungsausschuss Leipzig am 1. Mai erreichbar

Telefonnummer: 0341/2119313

Jingle (diesen könnt ihr auf Demos abspielen): https://antirepression.noblogs.org/material-zum-download

Auch wenn wir Kritik² an den Positionen einiger der organisierenden (vor allem autoritär-kommunistischen) Gruppen haben, erwarten wir, dass viele Menschen den Aufrufen folgen werden. Diesen wollen wir unsere Solidarität nicht entziehen.

Wir sind also bei staatlicher Repression für alle erreichbar und stehen an eurer Seite.

Euer Ermittlungsausschuss Leipzig

¹ Der 1. Mai steht für einen Kampftag der Arbeitenden, Lohnabhängigen und Erwerbslosen gegen die kapitalistische Gesellschaft.

Der Kampftag hat seinen Ursprung als Protest- und Gedenktag in Erinnerung an den anarchistisch geprägten Streik in Chicago am 1. Mai 1886, den sog. 'Haymarket Riot', bei dem sich für den 8-Stunden-Arbeitstag eingesetzt wurde. Infolge des Streiks kam es u.a. zu einem Massaker am Haymarket und zur Verurteilung von acht Anarchisten, von denen vier hingerichtet wurden.

² Wir werden hierzu bald eine ausführlichere Position veröffenlichen.