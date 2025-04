[S] Tag der palästinensischen Gefangenen – Plakatierung für Georges Abdallah – Heraus zum 1. Mai

Er hätte schon längst freigelassen werden können, doch der bürgerliche Staat verdreht selbst sein eigenes „Recht“, um den entschlossenen Kampf gegen Kolonialismus, Zionismus und Kapitalismus weiter einsperren zu können.

Gerade in der heutigen Zeit ist die Solidarität mit den politischen Langzeitgefangenen für uns von großer Bedeutung. Denn sie sind eine Brücke für uns. Eine Brücke zwischen den Kämpfen von gestern und den Kämpfen von heute. Sie stehen für die Kontinuität des revolutionären Kampfs und sind deshalb gerade in einer Phase, in der nach neuen Ansätzen und Orientierung gesucht wird, von großer Bedeutung.

Darüber hinaus zeigen Gefangene wie Georges, dass es möglich ist, trotz der langen Inhaftierung seine politische Identität nicht aufzugeben und weiterhin Teil eines revolutionären Prozesses zu sein. Durch Beteiligung an der politischen Debatte, politische Kämpfe im Knast etc.

Neben unseren Kämpfen hier in Europa ist es uns aber auch wichtig, auf die politischen Gefangenen in Palästina aufmerksam zu machen. Immer noch sitzen tausende Palästinenser:innen ohne Urteil in Administrativhaft und werden vom israelischen Staat als Geiseln gehalten. Isolation, menschenunwürdige Bedingungen und Folter gehören in den israelischen Knästen zur Tagesordnung. Doch genauso gehört der Widerstand der Gefangenen zur Tagesordnung. Mit politischen Hungerstreiks, Kampagnen und vielem mehr sind sie ein elementarer Bestandteil des palästinensischen Widerstands. Ihnen gilt insbesondere heute, aber auch an allen anderen Tagen unsere Solidarität!

Am 1. Mai – dem Kampftag der Arbeiter:innenklasse – gehen wir und Millionen von Menschen weltweit auf die Straße. Für die Befreiung Palästinas – für die Befreiung aller politischen Gefangenen – für den Kommunismus.

Der 1. Mai in Stuttgart:

12:30 Uhr Kronprinzstraße!

Infos: erstermai0711.noblogs.org