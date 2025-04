[HH] Vermuteter Brandanschlag auf Wagenplatz "Mothertrucker" in Hamburg

Mehrere Unterstände mit Brennholz an der Grundstücksgrenze standen voll in Brand. Das Feuer drohte dabei auch auf Bauwägen und weitere Unterstände überzugreifen, was bedeutet, dass eine potentielle Gefährdung von Menschenleben durch den vermeintlichen Angriff bestand. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen der Flammen durch eigene Löscharbeiten und dann auch durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Wir als Bewohner*innen des Wagenplatzes sind also alle - bis auf den Schock und eine kleinere Brandverletzung bei einer Bewohnerin - halbwegs wohlauf und stehen solidarisch zusammen. Dass es sich um einen Unfall handelt, ist höchst unwahrscheinlich und es liegt nahe dass die Unterstände von außen gezielt in Brand gesetzt wurden. Über die Täter*innen können wir zur Zeit ja nur spekulieren und natürlich können wir als Ziel auch zufällig gewählt worden sein. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass unser Platz von außen als radikal positioniertes Projekt lesbar ist, und dass sich Angriffe auf linke/antiautoritäre Strukturen in Deutschland derzeit häufen, ist ein Hintergrund von rechter Gewalt nicht auszuschließen.

Unter anderem durch die Unterstützung von vielen solidarischen Menschen und Spenden von z. B. neuen Feuerlöschern und Zaunelementen konnten wir in der vergangenen Woche schon einige Schritte bei den Aufräumarbeiten und zur Wiederherstellung von unserem Sicherheitsgefühl machen.

Seid wachsam und achtet aufeinander!