Farbanschlag gegen Luxussanierungen

Die kurzfristige Kündigung von 27 Studierenden in einer Immobilie im Neuen Graben ist dabei nur die Spitze des Eisbergs: Durch unmoralische Angebote wurden die Bewohner*innen dazu gedrängt ihre Wohnngen innerhalb weniger Wochen zu räumen, um Platz für die nächste Luxussanierung in Form von lediglich vier neuen Wohneinheiten zu schaffen. Zur gleichen Zeit lässt Casa Sogno in der Lindemannstraße 1 das nächste Wohnobjekt für ein Klientel mit großer Brieftasche entstehen. Der aufwendig sanierte Altbau grenzt direkt an die Möllerbrücke - einem beliebten und wichtigen sozialen Treffpunkt für die Menschen aus dem Viertel. Auf der Immobilen-Website wird der Standort an der Brücke prestige-trächtig inszeniert und mit urbanem Kiez-Flair sowie hippen Cafés beworben. Das damit gelockte Publikum ist es jedoch auch, das diese Orte des öffentlichen Zusammenkommens gefährdet und u.A. durch Lärmbeschwerden veröden lässt.

Wir haben genug davon und lassen uns unsere Viertel nicht weiter duch Immobilienhaie und Mietwahnsinn kaputt machen! Deshalb haben wir die Entgentrifizierung in der letzten Nacht selbst in die Hand genommen und die frisch-sanierte Fassade des Objektes Lindemannstraße 1 mit farbprächtigen Explosionen verschönert. Gegen die Verödung und Kapitalisierung unserer Städte! Für bunte und bezahlbare Wohnviertel!

Mit dieser Aktion erklären wir uns solidarisch mit den Studierenden des Neuen Grabens und allen durch Mietwahnsinn betroffenen Menschen! Bezahlbarer Wohnraum für alle! Gentrifizierung stoppen!

ANTIGA DO