Schreiben von Andreas Krebs / Update zu den Missständen

Wir veröffentlichen hier am 27.12.24 ein Schreiben von Andreas Krebs, welches postalisch an die Senatsverwaltung für Justiz gesendet wurde. Darin beschrieb er sachlich und im Detail über einige katastrophalen Zustände in der JVA Tegel Berlin. Hier findet ihr das ganze Schreiben. Andreas hat erneut einen Brief am 28.02 senden müssen. Darüber hinaus hat er einen Antrag gestellt für die Erweiterung der Lebensmittel im in der JVA Tegel. Wir veröffentlichen beide Briefe, da wir ihn und die anderen Gefangenen nicht damit alleine lassen wollen. Zeigt euch solidarisch, macht öffentlichen Druck, beteiligt euch an Protesten, macht eigene Aktionen und schreibt den Gefangenen hintern den Mauern.

Krebs Andreas

Z.Zt. Justizvollzugsanstalt ;

Gef. Buchnummer 407/23/2

Teil-Anstalt II Abt. B VIII

Seidelstraße 39

13507 Berlin

Senatsverwaltung für Justiz

und Verbraucherschutz

Salzburger Straße 21-25

10825 Berlin

Betreff: Geschäftszeichen III A 11- 4510/E/34/2024 Bearb.: Herr Walborn

Sehr geehrter Herr Walborn,

Ihr Schreiben vom 15. Januar 2025 habe ich dankend erhalten.



Bezüglich meiner Beschwerde über die Missstände der Teilanstalt II in der Justizvollzugsanstalt Tegel, welche ich als Vertrauensperson im Namen der Inhaftierten der TA II in acht Punkte thematisch untergliedert an Sie bzw. der Justizsenatorin richtete, gingen Sie lediglich gegenüber der Presse als auch mir gegenüber nur auf das Thema Ernährung ein.

Alle weiteren sieben Punkte vermissen wir, sowohl wir Inhaftierten, als auch Vollzugsbeamte, die täglich ihren Dienst auf den jeweiligen Stationen verrichten,

Wir bitten daher nochmals eindringlich sich mit der Problematik in der Justizvollzugsanstalt Tegel auseinanderzusetzen und mich über den weiteren Verlauf zu benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Krebs, Andreas

Berlin, den 20. Februar 2025

Antrag auf Erweiterung der Lebensmittelprodukte der Firma Massak

Sehr geehrte Damen und Herren der Anstaltsleitung und der Firma Massak, in Absprache mit allen Inhaftierten, also auch mit den anderen Teil-Anstaltsbereichen würden wir es begrüßen, dass das Angebot an Lebensmittelprodukte erweitert wird, insbesondere Türkische und auch Vegane Lebensmittel.

Als Ansprechpartner aller Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Tegel bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Mühen und hoffen auf ein positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krebs

1; Türkische Lebensmittel

Egetür Sosis Dose Salam 500g.

Fertige Suppenbeutel "Yayla“

Türkischer Instant in Glasbehälter

Tarcin, Oralet, grüner Apfel, Ihlamur, Salep.....

Paprikamark (Biber Salcasi)

Süßwaren, Gebäck der Marke Ülker z.B. Biskrem, Harley u.s.w. .

2; Hygieneartikel

Lenor Waschmittel 2 in 1 Aprilfrisch ganz besonders für weiße Kleidung

Enthaarungscreme "Veet" Ariel Pods

3; T-Shirts Boxershorts (Markenprodukte)

4; Digitale Armbanduhr mit Gummiarmband und nach Möglichkeit Günstig

5; Vegane Produkte

Burger Patties etc...

6; Allgemeine Lebensmittelprodukte dessen Nachfrage sehr groß ist

Linsen Nudeln, Linsen Reis, Erbsen Nudeln, Konjak Nudeln,

Hackfleisch vom Rind (frische Ware genau wie Steak),

Fischstäbchen

Mandelmehl, Mandelmilch

Mini Shrimps in Knoblauchsoße welche es auch in der Justizvollzugsanstalt Moabit zu Kaufen gab.

Kürbiskerne gesalzen, Honig Senfsoße / Sriracha Majo

Pistazien creme / Mus, Sriracha (Soße) verschiedene Geschmacksrichtungen

Eistee Zero und Produkte Light wie zum Beispiel Ketchup, Käse und so weiter

Schwarzer Kümmel als bio öl

7; Schreibartikel

Ein verbessertes Angebot an Filzstiften wie etwa von Stabilo etc.