Springer hetzt, der Staat sperrt ein – Daniela, du bist nicht allein!

Trotz großangelegten Öffentlichkeitsfahndungen und einem enormen Ermittlungsaufwand, gelang es den Behörden bis zuletzt nicht, Daniela fassen. Zwei weitere Genossen, Burkhardt und Ernst-Volker, befinden sich nach wie vor in Freiheit. Von Burkhardt gab es Ende 2024 einen kämpferischen Brief aus dem Untergrund, was uns ebenso wie Danielas starkes Grußwort auf der diesjährigen Luxemburg-Konferenz in Berlin, sehr erfreute und deutlich machte, dass beide noch immer voller politischer Überzeugung und trotz allen Widerspenstigkeiten standhaft sind.

Während die mediale Hetze – allen voran die Springer-Presse – die drei Genoss:innen zu bösartigen Terrorist:innen stilisiert und an die treudummen Denunziant:innen in der Bevölkerung zur „Mithilfe“ appeliert, wollen wir für eine Gegenöffentlichkeit sorgen. Deshalb haben wir im Hamburger Stadtbild einige Schriftzüge hinterlassen. Auf der ganzen Welt kämpfen Frauen gegen patriarchale Unterdrückung, kapitalistische Ausbeutung und imperialistische Kriege. Auch wenn die bewaffneten Kämpfe der Stadtguerilla, die Ende der 1960er Jahre in einigen westlichen Metropolen entfachten, scheiterten, waren es doch die letzten konkreten Versuche einer revolutionären Offensive in diesen Regionen.

Egal ob und welche Rolle Daniela dabei innehatte, ihr Kampf ist auf jeden Fall Teil unserer Geschichte, einer Geschichte von revolutionären Frauenkämpfen. Ohne Frauen, keine Revolution!

Lasst und die Gefangenen nicht vergessen und sie im Kampf auf der Straße in unseren Herzen tragen.

Heraus zum internationalen Frauenkampftag am 8. März!

Heraus zum Tag der politischen Gefangenen am 18. März!

Kommt am 15.03. zur Kundgebung an der JVA Vechta und am 25.03. zum Prozessauftakt gegen Daniela !