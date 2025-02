Anquatschversuch durch den Verfassungsschutz in Sachsen Anhalt

Am Dienstag, den 25.02.2025 wurde eine Person in Schönebeck (bei Magdeburg) vom Verfassungsschutz angesprochen. Die betroffene Person wurde von zwei Mitarbeitern vom VS an ihrem Arbeitsort aufgesucht. Sie stellten sich vor und stellten einige Fragen. Eine genaue Personenbeschreibung folgt demnächst.

Es ist zu vermuten, dass es zu weiteren Kontaktversuchen durch Verfassungsschutz oder Geheimdienste kam/kommt. Wenn ihr davon betroffen seid oder Kenntnisse von anderen solcher Vorfälle habt, setzt euch mit der Roten Hilfe in Verbindung.

Immer wieder versucht der Verfassungsschutz Informationen von politisch aktiven Menschen oder deren persönlichem Umfeld zu bekommen und diese als Spitzel zu gewinnen. Der beste Umgang ist es, die Agenten direkt abzuweisen und jegliche Aussagen sowie Mitarbeit zu verweigern. Wenn Anquatschversuche nicht direkt und konsequent beendet werden, kann es die Schnüffler dazu verleiten wiederzukommen. Denn ihre Informationen nutzen sie zur Beobachtung und letztendlich zur Bekämpfung von linken und antifaschistischen Strukturen. Daher gilt stets: Keine Kooperation mit Repressionsbehörden und Agenten!

In diesem Sinne: Verfassungsschutz auflösen – Anquatschversuche abweisen!

https://rote-hilfe.de/rechtshilfetipps/anquatschversuch