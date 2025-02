Free all Antifas! Solidarity with #H5Poland!

In Kassel haben sich vor einigen Tagen etwa 25 Antifaschist*innen versammelt um als kleine Geste der Solidarität ein Foto für unsere Genoss*innen in Haft, im Untergrund, oder auf der Anklagebank zu machen!

Wer sich der Rechtsentwicklung und unmenschlichen Politik in Europa praktisch und entschlossen entgegen stellt, wird stellvertretend für eine ganze Bewegung mit Repression überzogen. Sei es die Antifaschist*innen aus den Antifa-Ost- und Budapest-Verfahren oder die Aktivist*innen, denen aktuell in Polen der Prozess gemacht wird, weil sie an der Polnisch-Belarussischen Grenze humanitäre Hilfe für Geflüchtete leisteten.

Für uns ist klar: wir stehen solidarisch hinter euch und eurer politischen Praxis! Wir fordern: Keine Auslieferung nach Ungarn! Keine Kriminalisierung von humanitärer Hilfe und politischer Solidarität gegen das Grenzregime!

Wir wünschen euch viel Kraft für die kommende Zeit und senden Grüße zu Prozess, Untergrund und Haft. Wir senden außerdem Grüße an alle Freund*innen, Genoss*innen und an die Familien der Aufgetauchten, für die nun ebenfalls ein neues Kapitel in der Repression gestartet ist.

Freiheit für Maja, Tobi, Zaid, Luca, Paul, Clara, Paula, Nele, Moritz, Hanna, Nanuk, Johann, Gino und Daniela! Freiheit für H5!