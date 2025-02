Die großen Demonstrationen gegen das Bündnis CDU, FDP und AfD finden nicht ihren Widerhall in den Wahlprognosen. Und wir als Anarchist*innen wissen von der Verlogenheit der SPD und großer Teile der Grünen, die bedenkenlos einer Verschärfung der Debatte gegen neue Flüchtlinge zustimmen. Und wir wissen auch, wo die BSW steht – auf Seiten der Rechten und der Abschottung Europas/Deutschlands gegen Flüchtlinge. Einzig die LINKE bewerten wir aktuell anders, oder die PARTEI. Und es macht für viele Menschen immer noch einen Unterschied wer regiert. Bestes Beispiel sind die USA.

Werdet selbst aktiv in Eurem Umfeld. Wenn jede Person, die diesen Text liest, und in einem Haus/Wohnblock wohnt, wo ein paar potentielle AfD-Wähler*innen wohnen, diesen Zettel verteilt, kommt einiges zusammen an Menschen, die wir erreichen können. Was die dann damit anfangen, wissen wir nicht, aber tun wir nix, passiert auch nix. Und immer mit den gleichgesinnten auf Demos rumlaufen, bewirkt auch nicht sehr viel, außer natürlich sich nicht alleine zu fühlen und sich als politischen Faktor ins Spiel zu bringen. Aber die Menschen wählen deshalb nicht anders oder gar nicht, weil wir ihr Problem auf diesen Demos gar nicht zum Thema machen/machen können. Wir wollen Euch also ermuntern, unser Flugblatt nachzudrucken und in Eurem Haus zu verteilen. Oder umzuschreiben und Eurem Haus angepasst zu verteilen. Deshalb haben wir ein pdf mit dem Text angehängt.

Es lebe die Anarchie

Hier also der Hausflyer für und an Deine Nachbar*innen im Haus zur AfD mit Schwerpunkt Armut als Text. Im Anhang als pdf:

Für Alle, die im Haus AfD wählen wollen: Bei der AFD steigt das Armutsrisiko um 12% .

Wer AfD wählt, wählt Millionäre wie Alice Weidel, die Arme hasst.

Bei der AFD werden die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer:

Zu dem Ergebnis kommt auch ein Gutachten des Mannheimer Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das sich die Programme der Parteien im Hinblick auf geplante Reformen bei Einkommen, Hilfsleistungen und der Steuerlast genauer angeschaut hat. Gerade bei der AfD entsteht das deutliche Bild einer Partei, die sich zwar als Botschafter des »kleinen Mannes« präsentiert, um deren Stimmen einzusammeln, dann aber doch nur an die Reichen denkt:

Ein Ehepaar mit zwei Kindern, das brutto mehr als 180.000 Euro im

Jahr verdient, bekäme unter der AfD demnach satte 19.000 Euro mehr

im Jahr. Bei der FDP wären es fast 12.000 Euro, bei der Union 5840

Euro.

Verdient dasselbe Elternpaar aber nur 40.000 Euro brutto, würde es

laut den Berechnungen des ZEW sogar 443 Euro verlieren, wenn die AfD

ihre Pläne umsetzen könnte. Auch die FDP würde diese Familie Geld

kosten, mit 1518 Euro sogar mehr als die AfD. Mit der Union gäbe es

immerhin 300 Euro mehr in der Familienkasse, was aber von allen

untersuchten Parteien der kleinste Zuwachs war.

„Menschen mit geringem Einkommen“ würden finanziell am meisten von einer Umsetzung des Programms der Linken profitieren. Bei dem Beispiel der 40.000-Euro-Familie wären es mehr als 6000 Euro plus, gefolgt von BSW, Grünen und SPD mit 1000 bis 860 Euro plus. Auch bei 60.000 Euro Jahreseinkommen würde eine Familie noch am meisten vom Linken-Programm profitieren, so das Gutachten des ZEW.

Nicht nur unter der AfD werden die Reichen noch reicher, die Armen noch ärmer. Die anderen Parteien sind auf eine andere Art Scheiße. Aber die AfD greift die Ärmsten am heftigsten an.

Unter einer CDU-FDP-AfD Regierung sind die Renten nicht mehr sicher und das Bürgergeld würden sie am liebsten ganz abschaffen. Von bezahlbaren Mieten, die jetzt schon für viele Menschen zu hoch sind, ganz zu schweigen. Um von den Schweinereien der AfD gegenüber den Armen abzulenken macht die Partei Menschen aus anderen Ländern zu Sündenböcken, auf die wir eindreschen sollen. Dabei saß im Mörderauto von Magdeburg zum Beispiel ein echter Anhänger der AfD am Steuer. Davon aber will die AfD nichts wissen und tut auf doof.

Und Alice Weidel, die Kanzlerkanidatin der AfD ist eine Reiche (mind. 1,2- Mill. € Vermögen), die ihren Wohnsitz am Bodensee hat. Von dem Abgeordnetengehalt (11.227,20 Euro monatlich plus "Aufwandspauschale“ 5.349,58 ) im Bundestag kann sie sehr gut leben. Sie lebt auf unsere Kosten! Und sie hat vorher als Ökonomin bei echten Schweinefirmen gearbeitet wie Bank of China, Allianz Global Investor, Credit Suisse und Goldman-Sachs. Goldman-Sachs ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen.

Weidel gehört zur fucking Elite!

Die Partei wird von Milliardären und Millionären gesponsert und gehört damit zu der Elite in Deutschland. Sie wird aktiv von Putin finanziert und ist eine Kriegspartei, weil sie sich nicht wirklich für Frieden einsetzt sondern Putins Kriegskurs verteidigt. Sie nennen sich Patrioten und zerstören unser Land. Weidels Partei hetzt gegen queere Menschen, dabei ist Alice selbst lesbisch.

Soviel widerliche Doppelmoral, Geld- und Machtgier sollte jeden aufrechten Menschen hindern dieser Partei seine Stimme zu schenken.

Dies ist keine Wahlempfehlung für eine andere Partei. Aber eine echte Warnung davor, die AfD zu wählen.