Farbattacke vor faschistischer Konferenz von CDU, Frontex und Polizei

In der Nacht zum 3. Februar haben wir den Biergarten "Alter Krug" in Berlin Dahlem flächendeckend mit Farbe und den Schriftzügen "FRONTEX KILLS" und "ACAT" markiert. Hier treffen sich am Abend Faschisten der Jungen Union, Frontex und Polizei, zu einer Konferenz um rassistische Anti-Migrationspläne zu besprechen. Wir müssen uns der Faschisierung entschieden entgegenstellen und Solidarität mit flüchtenden Menschen in die Praxis umsetzen!