Athen: Bekennung zum Angriff auf DIAS-Streitkräfte und MAT-Bus in Exarchia

In einer Zeit, in der die Regierung der Nea Dimokratia eine Menschenjagd gegen jede/n entfesselt hat, der/die kämpft, in einer Zeit der Räumung von migrantischen und politisch-sozialen Projekten, in einer Zeit der konkreten Abschaffung des Asyls der Universitäten und der Invasion von MAT- und OPKE-Bullen in die Universitäten - in dieser Zeit haben wir uns entschieden, einen Hinterhalt gegen den Abschaum von MAT und die Lakaien der DIAS-Kräfte zu unternehmen, und sie von zwei Seiten mit Brandsätzen anzugreifen, ihre Motorräder zu zerstören, drei von ihnen zu verletzen und gleichzeitig zu versuchen, den Transporter zu verbrennen, der auf der Eressou Straße blockiert war.

Diese Aktion fand im Gebiet von Exarchia statt, um deutlich zu machen, dass die Fortsetzung der Verschärfung der repressiven Politik des Staates, die entsprechenden Antworten haben wird. Was auf unsere Aktion folgte, bestätigte nur die Gültigkeit unseres Handelns, - siegreich - gegen die Folterer der griechischen Polizei vorzugehen: willkürliche Verfolgungen, Versuch in das Café auf dem Platz einzudringen, Folterungen gegen Kämpfer/innen, Ersticken der Nachbarschaft mit Tränengas.

Die Polizei zeigte wieder einmal ihr wahres Gesicht, als einige Militante - mit hausgemachten Kampfmitteln - die voll bewaffneten Wachen der Ordnung angriffen und es schafften, die scheinbare Allmacht in diesem Bereich zu erschüttern. Es ist auch möglich, daran zu erinnern, dass die "chirurgischen" Operationen der Polizei von M. Chrisochoidis ohne Betäubung durchgeführt werden, wenn sie mit dem Widerstand fertig werden müssen, der die Repression blamiert und ihre Grenzen zeigt. Und schließlich, ohne kämpferische Reflexe und ohne Intensivierung der Widerstände der sozialen Klasse, ist es sicher, dass diese repressiven Operationen dazu beitragen werden, die Bewegung zu betäuben und zu lähmen, die sich an die Unterdrückung gewöhnen wird und Angst und Verzicht verinnerlicht.

Der Angriff auf die Bewegung ist ein integraler Bestandteil eines größeren Angriffs auf die erworbenen Rechte, der auf Kosten und mit der Selbstaufopferung der kämpferischen Gesellschaft erfolgt. Der vermeintliche Übergang zur kapitalistischen Entwicklung, als letzte Anstrengung des Systems zur Bewältigung der tiefen Strukturkrise des Kapitals, kennzeichnet die Anhäufung von Wohlstand in den Händen der Reichen, die Vertiefung der Ausbeutung gegen die Armen, die Zuweisung von Armut und Betteln, die Intensivierung prekärer, unterbezahlter und unterbewerteter Arbeit.

Deshalb baut der Kapitalismus sein repressives Arsenal ständig aus. Deshalb stärkt er seine Gesetze gegen den Aufstand, der in den nächsten Jahren auch in Griechenland zwangsläufig ausbrechen wird. Deshalb greift erunbedacht und wütend gegen die Strukturen und die Menschen des Kampfes an und behandelt die Bewegung als "kriminelle Vereinigung", die sofort beseitigt werden muss. Wenn wir die präventive Strategie der Aufstandsbekämpfung blockieren wollen, müssen wir die Mauer der Selbstverteidigung der Bewegung und der Gegengewalt der sozialen Klasse gegen sie errichten.

PS.: Stärke für den anarchistischen Gefährten V. Stathopoulos, der seit der massiven repressiven Operation, die vom Abschaum der Antiterrorpolizei am 8. und 9. November 2019 durchgeführt wurde, inhaftiert wurde.

Genossen, Genossinnen

(Übersetzung von https://athens.indymedia.org/post/1601259/, Original https://athens.indymedia.org/post/1601032/ )