[Kolumbien] Kommandant Andrés Patiño stirbt

Am gestrigen Montag, den 27. Januar, bestätigten die Behörden und auch die FARC-EP selbst den Tod von Óscar Eduardo Sandoval, bekannt unter alias El Mocho oder Andrés Patiño, dem Kommandanten der FARC-EP im Südwesten Kolumbiens. Er war Kommandant der Front Carlos Patiño, die vor allem in der Gemeinde Argelia und in El Plateado im Süden der Provinz Cauca aktiv ist. Zudem war Andrés Patiño auch der Kommandant der Fronten und Mobilen Kolonnen, die im Westblock Kommandant Jacobo Arenas organisiert sind. Dies sind die aktivsten Strukturen der FARC-EP im ganzen Land. Bekannt wurde zuletzt die Front Carlos Patiño, weil diese große Gebiete unter ihre Kontrolle brachten und vor wenigen Monaten die Armee eine Großoffensive im Micay-Tal startete.

Mit dem Kommandanten Andrés Patiño starben zudem alias Paisa Marrano und zwei weitere Mitglieder der aufständischen Organisation, die unter dem Oberkommando von Iván Mordisco stehen. Nach den bisher bekannten Informationen befanden sich die vier Mitglieder in einem Fahrzeug, das mit Sprengstoffen beladen war und dass sie gegen das Militärbataillon von El Estrecho im ländlichen Gebiet des Landkreises Patía (Cauca) einsetzen wollten. Um einen Kontrollpunkt der Armee auf einer Landstraße zu umgehen, der im Zuge der Militäroffensive errichtet wurde, sollen die Guerilleros die Fahrzeugroute geändert haben. Auf dem Weg wurde die Sprengladung aktiviert und die vier Insassen kamen ums Leben.

Andrés Patiño war langjähriges Mitglied der FARC-EP und bereits Teil der Guerilla, bevor sich diese im Jahr 2016 im Rahmen des Friedensvertrages entwaffnete. Er gehörte zur Mobilen Kolonne Daniel Aldana und war hier für Kommunikation und die Installation von Sprengstoffen tätig. Später war er auch Teil der Front Oliver Sinisterra, die ebenso wie die Mobile Kolonne Daniel Aldana in der Provinz Nariño agierte. Der bereits gestorbene Oberkommandant der dissidentischen FARC-EP, Gentil Duarte, sendete Andrés Patiño in die Provinz Cauca zum Aufbau und zur Vernetzung der Strukturen der Guerilla, die heute im Westblock Kommandant Jacobo Arenas vereinigt sind.

Die Explosion hat eine Reihe von Reaktionen innerhalb und außerhalb der aufständischen Organisation ausgelöst. Einige Analysten stellen fest, dass der Verlust von Patiño zu einem internen Machtkampf um die Führung im Westblock führen könnte, während andere der Ansicht sind, dass dies ein weiteres Auseinanderbrechen der Strukturen bedeuten könnte. Lokale Behörden haben die Überwachung in der Region verstärkt, um mögliche Vergeltungsmaßnahmen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit der Guerilla nach diesem Vorfall zu verhindern. Oftmals geht der Tod von Kommandierenden mit Angriffen der Guerilla oder auch größeren Propagandaaktionen einher.

Anbei dokumentieren wir das Kommuniqué des Sekretariats des Zentralen Generalstabs der FARC-EP vom 26. Januar 2025:

ÖFFENTLICHES KOMMUNIQUÉ ZUR HOMMAGE AN DEN KAMARADEN ANDRÉS PATIÑO

Es tut uns leid, der nationalen und internationalen Öffentlichkeit mitteilen zu müssen, dass der Kamerad Andrés Patiño, Kommandant des Westblocks Jacobo Arenas und Mitglied des Nationalen Sekretariats des Zentralen Generalstabes der FARC-EP, am gestrigen Tag, dem 26. Januar dieses Jahres, im Rahmen der revolutionären Aufgaben und bei einem Unfall mit Sprengstoffen ums Leben gekommen ist.

Für alle Mitglieder der FARC-EP ist es eine Ehre, die Kameradschaft, die Arbeit und die revolutionäre Moral, die der Kamerad Andrés in jede Aufgabe und Mission einbrachte, geteilt zu haben. Sein Beispiel für den Kampf und seine selbstlose Hingabe an die Sache der Befreiung des kolumbianischen Volkes für ein Land in Frieden und mit sozialer Gerechtigkeit machen ihn zu einem herausragenden Märtyrer dieser neuen Phase des Kampfes der FARC-EP.

Wir werden weiterhin die Aufgaben des Widerstands und des Aufbaus des Sozialismus in Kolumbien und Lateinamerika vorantreiben, unter dem Leuchtturm, den dieser und andere Kameraden, die im Kampf gefallen sind, uns als Vermächtnis hinterlassen haben – ein Vermächtnis für die Kommunisten der Welt.

Wir senden eine aufrichtige und solidarische Umarmung an seine Familie und die Kameraden des Westblocks Jacobo Arenas für den tiefen Verlust und die Leere, die unter seinen Liebsten schwer zu heilen sein wird.

Berge und Städte Kolumbiens

Nationales Sekretariat des Zentralen Generalstabs der FARC-EP

Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee, FARC-EP