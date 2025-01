Polizeigewalt in Mannheim: Clifford O. freigesprochen

Im Oktober 2023 wurde Clifford O in Mannheim auf der Kurpfalzbrücke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war auf dem Himweg, nach einer 12-Stunden Schicht im Pflegeheim, wo er als Pflegefachkraft arbeitet. 2016 aus Nigeria nach Deutschland geflüchtet, erlebte er am diesem Morgen, wie die Polizei in vielen Fällen vorgeht: einschüchternd, mit brutaler Gewalt. Am Ende lag er, mit einer 10 cm langen Schramme im Gesicht auf den Boden gepresst im Dreck.

Er zeigte später die Polizist:innen an, was diese mit einer Gegenanzeige beantworteten: während die Ermittlungen gegen die Polizist:innen eingestellt wurden, fand er sich diese Woche auf der Anklagebank wieder.

Warum am Ende selbst die Staatsanwaltschaft einen Freispruch forderte kann im Bericht für Radio Dreyeckland nachgehört werden. Dort findet sich auch ein Interview, das Clifford O. nach dem Freispruch gegeben hat.