Für Lau Haus. Dokumente. Bilder. Analysen.

Download zum lesen am Bildschirm (PDF, 43,6 MB)

Download zum selbst drucken (PDF, 75,2 MB)

Gedruckte Exemplare kannst du per E-Mail an info@v-lenzer.org (PGP-Key) bestellen. Derzeit sind wir leider im Verzug, was den Druck angeht (wir produzieren DIY). Alle bestehenden Bestellungen wollen wir bis Ende der Woche abarbeiten, falls du jedoch eine neue Bestellung aufgibst, kann es sein, dass du dich bis Januar gedulden musst, wir versuchen aber, Bestellungen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Falls du in München und Umgebung wohnst bevorzugen wir es, wenn du zur Vermeidung von Versandkosten eine der Verteilstellen nutzt, die wir dir gerne auf Nachfrage bekannt geben. Du kannst dir aber gerne per E-Mail ein Exemplar reservieren lassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Sammelbestellungen und Auslagemöglichkeiten in Infoläden, Buchläden, Bibliotheken, usw. Wenn du da Vorschläge hast, melde dich gerne bei uns.

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten zur Finanzierung unserer Herrstellungskosten findest du unter http://blog.v-lenzer.org/fuer-lau-haus-dokumente-bilder-analysen/.