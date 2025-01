[LE] "Freiheit und Glück für alle Antifas! - Ihr seid nicht allein!"

Die Demonstration zog daraufhin kraftvoll und selbstbestimmt die Leipziger Karl-Liebknecht-Straße entlang und wurde von Pyrotechnik begleitet. In Connewitz wurde die Demonstration mit Feuerwerk auf einem Dach und Blockwarts Karlsson vom Dach empfangen. Am Montag Morgen haben sich -nach zwei Jahrer erfolgloser Fahndung durch die SoKo LinX und den Generalbundesanwalt- sieben der untergetauchten Antifas den Repressionsbehörden gestellt. Zwei Jahre, in denen nicht nur die Beschuldigten mit exzessivem Fahndungsdruck verfolgt wurden, sondern auch ihr Umfeld und ihre Familien von den Behörden bedrängt und terrorisiert wurden: (https://youtu.be/ehjQSA4nqKU). Für sie beginnt nun ein neues Kapitel der Repression. Einige Antifas haben sich nicht dazu entschlossen. Ihr politischer Kampf geht weiter, egal ob im Untergrund oder in Haft. Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen zu den Beweggründen der Beschuldigten und fordern auch Euch dazu auf, es uns gleich zu tun. Dafür wollen wir unsere unerschütterliche Solidarität und unser Mitgefühl mit den Beschuldigten, ihren Angehörigen und Freund*innen ausdrücken.

Die sieben Aufgetauchten sind nun auch akut von Abschiebungen in das faschistoide Ungarn bedroht. Dort forderte die Staatsanwaltschaft erst vor wenigen Tagen 24 Jahre Haft für Maja unter mittelalterlichen Bedingungen und die deutschen Behörden leisten bereitwillig Schützenhilfe für den faschistoiden Staat. Der Kampf geht weiter und wir möchten die Aufgetauchten zitieren und ihre Worte auch an sie zurückgeben: "Wir wünschen euch viel Kraft für alles, was noch vor uns liegt. Lasst euch von den oft erdrückenden Verhältnissen nicht entmutigen!" (https://www.basc.news/erklaerung-der-7-aufgetauchten-antifaschistinnen/) Wir lassen Euch nicht alleine, gestern nicht, heute nicht und morgen nicht! Bis ihr alle wieder frei seid!

Wir rufen dazu auf mit uns gemeinsam am 23.01. um 18 Uhr in Nürnberg (http://alleantifas.noblogs.org) und am 25.01. um 14 Uhr in Jena auf die Straße zu gehen!

In einer Stellungnahme haben sich die sieben Antifascht*innen zu Wort gemeldet: https://www.basc.news/erklaerung-der-7-aufgetauchten-antifaschistinnen/Und auch Antifas, die sich weiterhin im Untergrund befinden wurden solidarische Worte verlesen: https://www.basc.news/erklaerung-der-7-aufgetauchten-antifaschistinnen/ Auch aus Paris und Finnland erreichten uns Worte der Solidarität, die verlesen wurden. :https://de.indymedia.org/node/484221, https://de.indymedia.org/node/484222

Wir schicken kämpferische Grüße, Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!