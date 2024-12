Interview mit einer Person aus der internationalen Kommune in Rojava

english below----english below----english below-----

Am Samstag den 7. Dezember haben wir in unserer Radiosendung ein Interview zur aktuellen Situation in Syrien geführt.

Es ging hauptsächlich darum was die aktuelle Situation für den revolutionären Prozess in Rojava bedeutet und wie Menschen die Leute vor Ort unterstützen können.

Auf Grund der Tatsche, dass sich die Ereignisse in Syrien momentn überschlagen hat das Interview bereits an Aktuallität eingebüsst - so wurde z.B. das Regime inzwischen gestürzt und wir verlinken weiter unten einen Text der das Ereignis aus anarchistischer Sicht aufgreift.

- Nichtsdestotrotz ist das Interview ein Zeitdokument aus einem sehr intensiven Moment und wir würden uns freuen wenn es Menschen interessiert.

Das Interview und der verlinkte Text sind in englischer Sprache.

On the 7th of December we did an interview with Phillip from the international commune based in Rojava about the current Situation in Syria, how the situation affects the ongoing revolutionary process and how peeps can support the comrades there. As the Situation is changing very fast some of the things we talked about are already outdated – the regime has fallen meanwhile for example and we will link a text as a reaction from a anarchist point of view on that fact.

https://tekosinaanarsist.noblogs.org/we-carry-a-new-world-on-our-hearts/

-non the less the interview is kind of a time document in a very special moment… so please check it out!

You can listen to the interview here:

https://frequenza.noblogs.org/post/2024/12/09/interview-about-the-current-situation-in-syria-rojava/