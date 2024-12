Rojava Verteidigen: Stellt euch den türkischen Angriffen und dschihadistischen Milizen entgegen!

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – ein Ableger von Al-Qaida – und andere Milizen haben ohne grossen Widerstand des syrischen Regimes die Kontrolle über Aleppo übernommen. Gemeinsam mit den HTS-Milizen führen die sogenannte Syrische Nationalarmee (SNA), unterstützt durch türkische Artillerie und Luftangriffe, koordinierte Angriffe auf kurdische Gebiete durch. Diese Gruppen sind keine „Rebellen“, sondern eine Allianz von Dschihadisten mit einer langen Liste von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. In den Sozialen Medien tauchen bereits erste Videos von Frauen auf, die in von der SNA eroberten Gebieten entführt wurden.

Die kurdischen Mehrheitsgebiete von Shehba und Tel Rifat sowie die kurdischen Stadtteile Sheikh Maqsoud und Eşrefiye in Aleppo sind eingekesselt und stehen vor einer humanitären Katastrophe.Tausende Vertriebene aus Afrin sowie christliche und andere Minderheiten, die Schutz suchten, sind belagert. Angesichts drohender Massaker werden die Menschen in Shehba und Tel Rifat evakuiert. Sie werden von Kräften bedroht, die massiv von der Türkei und anderen Staaten unterstützt und ausgerüstet werden.

In den letzten zehn Jahren bis heute hat die Region immer wieder Massaker und genozidale Angriffe erlebt, von Shengal 2014 bis hin zum Genozid in Gaza. Die Selbstverteidigungskräfte in Rojava und Nordostsyrien kämpfen, um solche Angriffe zu verhindern und im Falle drohender Massaker die Bevölkerung in Sicherheit zu bringen. Die Menschen in Sheikh Maqsoud haben trotz der Belagerung beschlossen, Widerstand zu leisten. Ganz Rojava ist in Alarmbereitschaft, da Angriffe an weiteren Fronten drohen.

Die imperialistischen Mächte – USA, Türkei und Russland – opfern erneut die Menschen in der Region zugunsten ihrer eigenen Agenda. Doch der Kampfgeist der Rojava-Revolution bleibt ungebrochen. Diese Revolution steht seit über 12 Jahren als Symbol für Hoffnung, Gleichheit, Frauenbefreiung und basisdemokratische Selbstverwaltung. Heute mobilisieren die Menschen in Rojava und die Demokratische Autonome Verwaltung von Nord- und Ostsyrien (DAANES), um diese Aggression abzuwehren und die errungenen Freiheiten zu verteidigen. Die kurdische Bewegung mobilisiert mit ihnen weltweit.

Wir dürfen angesichts dieses Angriffs nicht schweigen. Wir sagen: Es lebe der revolutionäre Volkskrieg! Bijî Şerê Gelê Şoreşgerî!

Wir rufen alle demokratischen, revolutionären und solidarischen Kräfte weltweit auf:

Protestiert gegen Institutionen und Profiteure des türkischen Staates. Organisiert Kundgebungen und Aktionen, um auf die Angriffe aufmerksam zu machen und die Komplizenschaft internationaler Mächte, insbesondere die Rolle der Türkei und islamistischer Kräfte, offenzulegen. Folgt unseren Kanälen, bleibt über die Lage informiert und handelt! Gemeinsam können wir den Widerstand stärken und die Revolution verteidigen, die mit ihrer Parole „Frauen, Leben, Freiheit“ weiterhin Millionen Hoffnung schenkt.

#SmashTurkishFascism – #Riseup4Rojava