Angriff ist die beste Verteidigung

Die Lauten Rufe in Solidarität mit Rojava erschallten wieder in Göttingens Innenstadt. Am Abend des 1. Dezembers machten wir mit 40 Personen eine Sponti. Es ist nicht die einzige Mal, dass dieser Tage Spontis für Rojava gemacht werden. Bereits in Leipzig, Stuttgart, Bremen und Hannover fanden spontane Proteste statt.

Es ist nicht notwendig zu erklären, wieso es jetzt besonders wichtig ist sich die Straße zu nehmen.

Dies ist ein Aufruf in Aktion zu treten. Dabei ist aufgrund der ernsten Lage eine radikale Reaktion nötig. Es sind deutsche Waffen die unsere Freund:innen ermorden, es ist die deutsche Politik, die diese Aggressionen ermöglicht und auch hierzulande jubeln islamistische Verbände der HTS und SNA zu. Werdet aktiv und kreativ, beteiligt euch an Aktionen, tragt eure Wut und Solidarität auf die Straßen.

Es lebe der Widerstand von Sheikh Maqsood!

Biji Berxwedana Rojava!

Jin Jiyan Azadi!

Hoch die internationale Soliarität!