IN MEMORY OF KYRIAKOS - SOLIDARITY WITH MARIANNA M., DIMITRA Z., DIMITRIS

On the 31st of October, in an explosion in an apartment in Athens, the anarchist comrade Kyriakos Xymitiris fell in the battle for social and class liberation. The anarchist comrade Marianna suffered severe injuries, after being treated at Evangelismos Hospital under constant police surveillance, she was transferred on Friday 15/11 to Korydallos Prison. In the aftermath of what happened on 31st October, our Anarchist comrade Dimitra, and the comrade Dimitris have been imprisoned in Athens. The anarchist comrade Marianna M., Dimitra Z. and comrade Dimitris, have been charged under the anti-terrorism law 187A: formation and membership of a terrorist organization, explosion and supply, possession and manufacture of explosives, damage to private property.

Comrade Kyriakos is a part of many of us. His participation in the struggles here in Berlin left a mark in the political legacy of social and class struggles. As a comrade, as a barkeeper, bike shop worker and a very good friend. A friend that we saw growing and changing in different moments of his life, transforming struggle into daily life. Attempting to bring all those different people, moments and parts of his life together. Sometimes he succeeded very well and sometimes he failed. Always allowed for himself and for others to make mistakes. However, failure and mistakes were never a big deal. Self-reflection was a culture that was rooted to him by others but as well he tried to pass it to others.

We know Kyriakos from countless assemblies, demonstrations, interventions and actions in Berlin. For years we fought side-by-side in the defense of squats and rebellious neighborhoods, for the freedom of prisoners and in solidarity with the international resistance. Together in solidarity with the hunger strikers all over the world and together in solidarity with the armed fighters. No weather too cold to go out for postering and no assembly too long, to continue deep discussions with some beers until the early mornings. Always consistent to reclaim the streets even though it seemed impossible. In his last years of politicization in Berlin, he walked under the polestar of anarchy and having as a goal the address of the public sphere.

Kyriakos, in the last years of your life, we met you as a person who knew how to transform the militant discourse into action. How to honor and embrace every process and choice of the struggle, and treat each part, as a vital for the defense and preparation of revolutionary aspects in life. Constant evaluations, discussions, collective responsibility, political or social exchange are some elements that can describe our comrade. Political statements that often ended with a joke even if it was not the right moment, this joke would probably come later. Maybe at the evaluation round of the previous discussion because he could not find the perfect moment for his joke before. Most important is that he would be there. Even if sometimes he didn’t like it and he would prefer to be somewhere else, his commitment and discipline for the struggle did not allow him. And this was his choice, because our comrade chose the side of the revolted and the oppressed from an early stage of his life.

Comrade Kyriakos is and will remain here: in the streets, at the small or big confrontations, assemblies, occupations, discussions and collective procedures that have been claimed by us, all those years. He might have done a step towards history, among all those souls that chose to confront this terrible world. Another comrade wrote for him that maybe our comrade Kyriakos, heard all those steps of the revolted and decided to follow them inside the fire. Remember though, that one day inside this rotten world full of oppression and exploitation, we will destroy it together and all of us would know that comrade Kyriakos was always present with us.

As an assembly in the memory of our comrade, it is our political responsibility to support comrade Kyriakos on his path to history. We choose to not remain silent, even if we are still grieving and even if it is still hard and there’s a lot of fear for the future. The loss of the comrade and those who left too early, fighting for a better world, reminds us that the necessity of subversion remains alive and unchanged. The responsibility to defend militant and revolutionary memory through such conditions of grief and struggle deepens each individual exceptionally. From the first days of his death, we chose to form an assembly, be at the streets, collectivize grief and the revolutionary memory of our comrade. Against the isolation, collectively we fight with new tools to keep the comrade’s memory alive. Alive in the struggle and in our lives, even if some of us didn’t have the chance to meet him.

Keeping alive the memory of the fallen comrades is a responsibility that can break silence. The wall of silence and fear, that was built by the scumbags of the Greek anti-terror unit and the media, since the first moment the comrades who were inside the flat in Arcadias street, got identified. We won't let the media write the history of our comrade and his struggles. His family, his comrades and friends will write together with him, his and our history.

### IN SOLIDARITY AND COMRADESHIP WITH MARIANNA

The multi-injured comrade Marianna who is since Friday morning 15/11 imprisoned at Korydallos, has to endure various and ongoing attempts of humiliation and torture by the anti-terror unit. Her finger prints were taken while our comrade was unconscious and without her consenting to that. The forced interrogation of a multi-injured person is torture, with the prosecution authorities not hesitating to carry it out, even though the hospital's medical staff advised against it and she, through her lawyer, requested a week's postponement.

Since Saturday 09/11 the interrogator hypocritically claimed Marianna’s arrest after her forced interrogation. On Friday morning 15.11 just one day after her second surgery in a series of surgeries and while she remained hospitalized for 15 days at the hospital of Evangelismos, she was transferred to Korydallos prison. Marianna has been treated as a prisoner since the first moment that the anti-terror arrived in her hospital room in Evagelismos on 31.10. The comrade was interrogated before the hospital discharged her. The doctors who let her get transferred one day after her last surgery are responsible. The pressure of the anti-terrorist garbage unit who work in close cooperation with the interrogator in charge of this case, resulted in the comrade being kidnapped and taken to the women's prison of Korydallos, where there is no hospital for women and therefore no possibility to provide her with proper care for her injuries.

Prison, is not a place for any treatment of a multi-injured person, comrade Marianna M. should be in hospital. The construction of ''special medical'' cells is just another vitrine of systemic power that sets up to humiliate, revenge and torture prisoners. We have not forgotten how state agencies in the past have forced interrogations on injured and medicated comrades, trying to exploit their physical and mental state, by force and by drugging them. These practices are torture and have to stop immediately. The torture exercised against our comrade is rooted in the most classic practices of Western patriarchy, which is enslaving and colonial. The stripping of subjectivity and manipulation of her body as an object, by force, is a historical practice of the white developmental patriarchy. That tries from the European states to create the myth of an external enemy, an enemy of color, with another alphabet. But it is clear that the developmental patriarchy is a current enemy throughout the West, and we see it today in the mistreatment to which our comrade is being subjected. The lack of privacy Marianna is pushed to, in a world where the morality of bodies pretends to tell us that femininity can only exist in the sacred, is a practice that seeks to demoralize her. It seeks to create guilt, shame and above all fear of other forms of outrageous patriarchal violence that could come after. But there is not only patriarchal violence in the physical, the emotional violence of not respecting the intimate space to grieve, tries to infiltrate the most intimate sphere of our companion, stripping her space of pain, and the possibility of a full feeling in such a difficult moment.

For our comrade Marianna, who fights with all her heart for her life and freedom: We become the multifaceted expressions of her voice, which echo in every confrontation and will not stop until we meet again. Marianna was and is still an integral part of all of us and our struggles here in the city of Berlin. Together, we shared many fights, assemblies, procedures and beautiful smiles that we will never forget and make it possible to happen again. Her commitment and passion for the struggle is and now more than ever becomes our political responsibility and the duty we take on for her long journey. We stay in solidarity with comrade Marianna unconditionally, for now and forever. Together with her in the most beautiful and saddest moments of our struggles and lives. We hope that our anger and determination for the struggle will give strength to the comrade, to recover and continue the struggle, inside and outside the cells of democracy.

Marianna, your ideas come to us with a tenderness and conviction that lets us know that the path chosen is the right one. That in this world of rudimentary relationships, of pathetic binarisms and stereotypes that we often rejected together, the hardest revolutionary ideas are accompanied by love, understanding and plans for the future. Your struggle gives sense to our struggle.

### SOLIDARITY WITH DIMITRA AND DIMITRIS

In the aftermath of what happened on 31st October, our Anarchist comrade Dimitra, and the comrade Dimitris have been imprisoned in Athens. Without any evidence, the two comrades, were found to be in custody, constructing yet another of the many cases of persecution of relationships. It is a common practice of the state machinery and the anti-terrorist unit, that has often in the past imprisoned militants in order to spread a climate of fear towards relationships and the struggle itself, with the aim of isolating comrades and persecuting solidarity. Many of us know Dimitra for her consistent fight in this city. Her tireless commitment to her ideas. Her ability to laugh as well as to demand seriousness and respect when necessary, a combination not so common in this world. A comrade who shows us that anarchy is not transmitted only to the outside world, but that it is built in those little big things of everyday life, in the private. Willing to listen, but above all willing to ask How are we? What do we think? How do we see things? From her struggle against the infamous migration system of Europe that crystallizes in the Greek borders, her solidarity with international struggles, her uncompromising criticism of the German state, her Anarchist praxis was, is and will be part of our shared history.

Today comrade Dimitra, there is a physical distance between us. Today the sad news of your imprisonment hit us with pain and anger. Korydallos, as every prison in the world, is a place ruled by mistreatment and hard conditions. The women section of the prison is even less attended than the man one, turning it thus in a faithful copy of the patriarchal society in which we live. Overcrowded cells, lack of access to proper food, and only few phone booth leading to overcrowded queues and very long waiting times. The walls of the prison in Korydallos, are part of the system of isolation and individualization, that we fight together against for so long. A system that looks for everything contrary to what happened since the news of your kidnapping by the Greek anti-terrorist unit reached us written in the most rotten way by the unscrupulous media. Because what happened is an outpouring of solidarity. Here we are and here we stay. We will not allow the states, nor the media to implant fear in our relationships. We will not hide. Dimitra, Marianna and Dimitris, today more than ever, we are by your side.

### THE RELATION BETWEEN THE GERMAN STATE AND THE GREEK STATE

With our active solidarity in Berlin and in other parts of the world we stand against the state’s effort to intimidate us. We are here, defying an international machinery of repression. For many years now our internationalist struggles are being under attack by the European police force. From their professionalization in surveillance and oppression of social and political movements, to their organized mass-murder of migrants.

In the last years we have seen investigations that were attempts to gather as many information as possible about the movements, contacts and behaviors of people that are engaged in more than one country. They are instigated under the cover of investigations on illegal organizing. Therefore, personal or political relations between people are the sole base for getting accused in being part of so called criminal or terrorist organizations, both falling under the penal law paragraphs 129.

Many years now we see german cops taking lead roles on greek territories. They observe comrades, bug cars, execute raids and of course they share information with their greek counterparts. It is not surprising but still worth mentioning, that the identity of Kyriakos Xymitiris was revealed after german cops provided the fingerprints out of their database. They had taken them from Kyriakos because he was once caught postering in Berlin. It is almost certain that they provide much more than this, if not every personal detail they had collected in the past year following their german tradition. The joint work of the media and the Greek State has been focused on the construction of an alleged organization, which only has as evidence the personal relationships of our comrades. It is the same state that condemns what happened in this flat in Athens, instrumentalizing it to implement fear in society, the same who reaffirms time and time again its support towards the acts committed by the state of Israel. With it constant bombardment of mass inhabited buildings, which not only end the lives of thousands of people but also subjugate an entire peoples to a life of a constant destruction.

What you call organization, is for us comradeship, friendship, complicity, solidarity ... What you call terrorism is for us the multifaceted struggle for social liberation.

And it is in that multifaceted struggle for social liberation, that we’ll continue finding us with you Kyriakos. It is from that multifaceted struggle, that we will seek by all possible means the immediate liberation of Marianna, Dimitra and Dimitris. We call on everyone to show solidarity to our comrades through out different actions and means. With our ideas, with our hearts and hands, we will continue to meet on the streets, to write our own revolutionary history.

Noone is free, until we all are free!

Until we walk the streets together again, with love and rage! Until every cage is empty!

From Berlin to Greece - no Justice, no Peace!

Freedom for Marianna! Freedom for Dimitra! Freedom for Dimitris!

Berlin Assembly in memory of Kyriakos Xymitiris and in solidarity with the anarchist comrades Marianna M., Dimitra Z. and comrade Dimitris.

