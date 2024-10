Solidarität statt Hetze! Willkommen für alle! - Aktion zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität bei der Ausländerbehörde Wuppertal!

Um der massiven migrations- und geflüchtetenfeindlichen Hetze, die derzeit über allem ausgekippt wird, was in den Augen von stramm Rechten bis hin zu Mainstream-Politiker*innen nicht so richtig in dieses Land passen würde, etwas entgegen zu setzen waren wir heute bei der zynisch "Haus der Integration" genannten Ausländerbehörde der Stadt Wuppertal.

Es gab Sitzgelegenheiten, Kaffee, Tee und Kuchen für die Wartenden. Und natürlich ein wenig freundlichen Austausch und eine gemeinsame Beratung.