Karneval vorm Knast?

Vorgeworfen wird ihm, dass er sich an den Protesten während des G20 Gipfel beteiligt hat. Sein Prozess ist ein nicht endend wollender schlechter Witz, gespickt mit einem geifernden Staatsanwalt, einer Presse für die der simple Straßenname “Elbchaussee“ wie die Ausrufung des dritten Weltkrieges klingt und Bullenzeugen, die proaktiv wie eifrig am Videomaterial gebastelt haben. Ach ja, der Ausschluss der Öffentlichkeit sollte an dieser Stelle auch nicht vergessen werden. Aktuelles Highlight – an dem an skandalösen Highlights reichlich ausgestatteten Prozess – war der unverschämte Auftritt einer Rotte Bankiers, die laut wehklagend die Demo Schäden an ihren Filialen vorbrachten, um sich jene doch bitteschön ersetzen zu lassen. Die ganze Chose aus einem Spektrum zwischen Brechdurchfall und absurdem Theater wär‘ ein köstliches Spektakel, wenn da nicht eine mehrjährige Haftstrafe über allem schweben würde.

Seit gut einem Jahr gibt es nun an nahezu jedem Prozesstag eine Kundgebung vor dem Gericht – als Gruß nach drinnen und als eine konstante Ansage an die Justiz, dass wir keinen unserer Gefangenen vergessen. Das ist nicht immer leicht, im Laufe der Monate wurden die Auflagen immer unverschämter, auch wurde uns von einer Justizangestellten “Folter“ (!) wegen der Musik und der Redebeiträge an den Kopf geworfen. Aber auch hier hat es eine amüsante Seite: So wurde uns mit vorwurfsvollem Blick bullenseitig berichtet, dass es im Gericht bereits jemanden gebe, der wegen der andauernden Kundgebungen in Behandlung wäre, oder der Tag im Sommer an dem berichtet wurde, dass die Richter bei unserer Lautstärke keine Urteile mehr schreiben könnten .. Ach, wenn alles so einfach wäre.

Um der am kommenden Montag, den 11.11. stattfindenden Kundgebung eine datumsgemäße Färbung zu geben, rufen wir dazu auf, sie karnevalesk zu gestalten . Kommt verkleidet, mit lustigen Hüten auf dem Kopf, Konfetti in den Taschen und Wut im Herzen zur Kundgebung um 09:30 zum Gericht (Sievekingplatz 3)! Zeigen wir den Richter*innen, Staatswält*innen und ihrem Problemumfeld nicht nur, dass es ein Lachen sein wird, dass sie beerdigt, sondern auch, dass es sich auch mit Luftschlangen und Karnevalhits trefflich foltern lässt! Wir sehen uns! Love, Rage und TäTä!

Anarchist*innen/UWS