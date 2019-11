Das Gefangenen Info 427 ist erschienen!

Wir haben uns auch sehr über die Zusendung des Beitrags „Gemeinsam gegen Repression“ gefreut und möchten uns an dieser Stelle herzlich bei der Redaktion des Outlaw bedanken. Es steht außer Frage, dass dieses Thema eines der wichtigsten Probleme für alle kontinuierlich arbeitenden Soli-, Antirepressions- und Antiknastgruppen darstellen dürfte. Ansätze zur Überwindung von Barrieren, die ein gemeinsames Agieren und Zusammenkommen verhindern, heißen wir willkommen. Wir hoffen, dass dieses Thema künftig stärker behandelt wird und denken, dass der aktuelle Beitrag eine gute Grundlage für weiterführende Diskussionen darstellen wird. Weiter hinten im Heft befinden sich zudem zwei redaktionelle Verweise, auf die wir kurz eingehen möchten: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens dieser Zeitung führen wir seit einiger Zeit in diversen Städten Veranstaltungen durch. Die letzte dieser Veranstaltungen fand vor einigen Tagen bei den Anti-Knast-Tagen in Berlin statt. Solltet Ihr Interesse an einer Veranstaltung in Eurer Stadt haben, so schreibt uns einfach eine Mail an redaktion@gefangenen.info. Außerdem sind wir dabei, eine GI-Sonderausgabe zu veröffentlichen, da der Hungerstreik der Grup Yorum-Mitglieder in der Türkei weiter andauert. Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Ausgabe Verbreitung findet. Wir werden eine kleine Auflage zwecks Öffentlichkeitsarbeit drucken lassen. Zudem wird sie in Kürze auf unserer Webseite als PDF zum Download zur Verfügung stehen, so dass Ihr ganz unabhängig von uns Hefte drucken und verbreiten könnt. In diesem Sinne: Gemeinsam gegen Repression! Drinnen und draußen ein Kampf! Eure Redaktion Inhalt der Nr. 427 Schwerpunkt: Drogen - Klasse - Revolutionäre Linke 4 Drogen - Klasse - revolutionäre Linke 7 Informeller Sektor/ Ökonomie der Armen!? 8 [Harte] Drogen- Zersetzung revolutionärer Bewegungen und rebellischer Viertel 9 Drogen, Krieg und Imperialismus 10 Schlussfolgerungen 11 Die Volksfront (Halk Cephesi) im Kampf gegen die Drogen! International 18 Gemeinsam gegen Repression 21 Mobilisierungsmonat für die Freilassung von G. I. Abdallah 22 Offener Brief von einem der „3 von der Autobahn“ 24 Faschistische Türkei verbietet soziale Medien des Volksrats der Aramäer 25 Rezension: „Partisanen einer neuen Welt – Eine Geschichte der Linken und der Arbeiterbewegung in der Türkei“ Inland 26 Gedenktag der Psychiatrie-Toten 2019 27 Kampagne: Death in Custody 28 Zu den Aktivitäten gegen die Jubelfeiern zum 3. Oktober 29 News von den Dreien von der Parkbank 29 Termine: Veranstaltungen zum Gefangenen Info Gefangene 3 Aus einem Brief von Musa Aşoğlu 30 Die Vollzugsbeamten und ihr schmutziges Geschirr 32 Tuberkulose in der JVA Chemnitz! 33 Zur geplanten Militäroffensive in Rojava 33 GI-Sonderheft: Repression gegen revolutionäre Kunst und Kultur 34 Brief von Rainer Loehnert Das GI ist bestellen unter: http://www.gefangenen.info/kontakt/