Adbustings gegen Krieg und Militär vor CDU-Stiftung und Kriegsministerium

Nix Gelöbnis!

Am 12.11 soll die Bundeswehr laut AKK (hier: Annegret Kramp-Karrenbauer) durch öffentliche Gelöbnixxe bundesweit in der „Mitte der Gesellschaft verankert werden“.

Was tatsächlich verankert werden sollte ist das Bewusstsein, dass die Bundeswehr Kriege führt, in ihr Sexismus, Antisemitismus und Rassismus gedeihen, und „Hannibal“ kein Einzelfall ist.

Die Bundeswehr war schon von Beginn an faschistisch geprägt – nicht zuletzt da fast alle Unteroffiziere und Offiziere aus der Wehrmacht oder sogar der Waffen-SS stammten.

Egal wie abenteuerlich, spannend und abwechslungsreich Werbeagenturen der Bundeswehr (wie Cross Media am Kottbusser Tor) den Arbeitsalltag von Soldat*innen inszenieren – Krieg bedeutet töten und getötet werden. Alltag in Kasernen bedeutet Schikane und Unterordnung. Das Zusammenleben mit anderen Soldat*innen oft Sexismus, Rassismus und weitere Übergriffe.

„Die Bundeswehr ist in ihrem Zweck und in ihrer Struktur scheiße – das lässt sich auch nicht durch YouTube-Serien oder Reformen verändern.“ sagt AKK-Aktivist*in Mia. „Die Menschen müssen erkennen, für was die Bundeswehr wirklich steht – deshalb haben wir Plakate aufgehangen, die darauf aufmerksam machen.“

„Die Bundeswehr führt Krieg. Krieg bedeutet Vertreibung und Tod“ und „ Soldat*innen retten und helfen nicht, Sie töten und zerbomben“

Das deutsche Militär inszeniert sich gerne als rettenden Entwicklungshilfe, die Krieg unterbinden und für Frieden sorgen würde. Tatsächlich führt die Bundeswehr seit 1999 Kriege kapitalistischen Interesse. Es sollen Absatzmärkte, Rohstoffe und Handelswege gesichert werden. Auch ist die Bundeswehr aktiv mit dabei die Festung Europa militärisch abzuriegeln – so ist sie seit 2016 Teil des Nato-Einsatzes „Sea Guardian“.

Tageszeitungen und Medien tun ihr Übriges in der Verbreitung kriegsverherrlichender Inhalte. Wir erwarten mindestens von sich solidarisch erklärenden Medien eine Gegendarstellung. Zur Erinnerung hängen die Adbustings auch vor dem Gebäude des "neue(n) Deutschland(s). Im selben Gebäude ist übrigens auch die Rosa-Luxemburg Stiftung, die den Namen einer Antimilitaristin trägt und sich in Protesten und Inhalten wiederfinden sollte.

Nie wieder Faschismus! Nie wieder Bundeswehr! Nie wieder Krieg!