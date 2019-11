Athen: Erklärung zum Feuerangriff auf die Polizeistation Zografou

Das Kapital und der Staat haben eine Kontinuität. In ihrem ewigen Pantheon: Eigentum, freies Unternehmertum, reibungsloser Geschäftsfluss, Geld, das mehr Geld produziert. Vielleicht wechseln die Taktiken des vorgenannten für das Establishment, abhängig von der Regierungsführung, aber die Strategie bleibt die gleiche. Und alle Lakaien, die die Uniformen von Recht, Ordnung und Sicherheit tragen, sind die bewaffnete Frontlinie dieses Komplexes. Sie sind eine ständige Wunde für unsere Ästhetik und unsere Gefühle. Daher gibt es immer Gründe, ihre Infrastrukturen und ihre Körper anzugreifen. Es gibt viele Gründe, um dort zu sein, und erinnert sie daran, dass sie, wenn wir die Bedingungen für den Konflikt wählen, verwundbar sind. Und sie werden nicht aufhören, es zu sein, auch nach der Rekrutierung von 1500 neuen Bullen für ihre "Kampftruppen".

Wir nehmen die Erklärungen der Regierung der Neuen Demokratie über die Umsetzung des Dogmas "Recht und Ordnung", über "Sicherheit für die Bürger", "Beendigung der Ghettos", "Entwicklung und Wohlstand" als klar klischeehaft wahr. Durch die Strategie der Spannung können sie nur die inhärenten Widersprüche des Kapitals stärker herausstellen und die soziale Polarisierung schärfen. Rote Teppiche für Investitionen und "Entwicklung", Polizeistaat und Militarisierung ganzer Nachbarschaften, Gesetze gegen Arbeiter*innen, rassistische Politik der Unterschätzung und Abwertung der Migranten, Gentrifizierung und Tourismus von Gebieten im Schrein der Profitmacherei, Abschaffung des Universitätsasyls, Räumung von Squats, Verhaftungen und Anklagen von Kämpfer*innen, Konzentrationslager und Abschiebungen für die migrantische „Überschwemmung“: Die Aggression der Rechten eskaliert auf allen Feldern des sozialen Krieges.

Offensichtlich schulden uns unsere Feinde nichts als Krieg, und diese Erkenntnis bringt uns zur Verantwortung unserer individuellen und kollektiven Entscheidungen. Und genau diese Verantwortung und diese Entscheidungen bleiben als Abbild der Würde und Freiheit, die wir mit unseren Bärenhänden erreichen konnten. Die Würde und Freiheit der Menschen, die ihr Leben in die Hand genommen haben und es nicht von der herrschenden Macht dieser Welt plündern ließen. Die Individuen, deren Verlangen nach dem, was sie lieben, sie dazu bringt, sich im Rahmen einer täglichen Selbstbeobachtung ihren reinsten und gleichzeitig rohen Gefühlen zu stellen. Wir sind die ehrlichen Beziehungen, die wir unter uns aufbauen. Wir sind die tiefsten Wünsche, die wir uns gegenseitig kommunizieren. Für jede/n von uns, die wir ein aktiver Teil des heutigen und zukünftigen Widerstands sind, ist es eine Herausforderung von großer Bedeutung, nicht in den Sumpf des Selbstmitleids zu versinken und nicht vor dem Terror zu zögern, der von jeder Regierung ausgelöst wird.

Wir müssen eine starke und scharfe Präsenz in den kommenden Schlachten zeigen.

Nur durch Aktionen können wir zeigen, was wir wollen.

Und wir wollen alles, JETZT und für immer.

Wir senden unsere implizite Solidarität an die inhaftierten Gefährten Dinos Giagtzoglou, Yannis Dimitrakis und Kostas Sakkas sowie an die 3 von der Parkbank in Deutschland.

Wir vergessen weder diejenigen, die im sozialen Krieg gefallen sind, noch die Morde an Pavlos Fyssas und Zack Kostopoulos/ Zackie Oh.

ps: Wir gratulieren den "Helden" der griechischen Polizei herzlich zu ihrer Professionalität. Auf der einen Seite, für ihren Kollegen "Solidarität", als sie den Bullen, der auf den gegenüberliegenden Bürgersteig ging, allein ließen und auch zwei Blendschock Granaten fast auf ihn warfen. Und andererseits für die "Ruhe", die auf denschwitzenden und zitternden Händen des oben genannten Bullen zu spüren war, der mit seiner Waffe in einer geraden Schußlinie auf uns zielte. Wir heißen auch den neuen Anführer der griechischen Polizei, Herrn Karamanlakis, herzlich willkommen, der einige Minuten nach dem Angriff sofort an den Ort kam, für das notwendige Babysitting der Kollegen

Anarchistische Banden für Metropolitan Disruption

(Translation, Original publication, 20th September 2019: https://athens.indymedia.org/post/1600095/ , https://athens.indymedia.org/post/1600207/ )