In der Tradition der Hexen: Women defend Rojava!

Was Hexenverbrennung und -Verfolgung mit Dir und mir zu tun hat!

Wir sind heute als Hexen unterwegs! Nicht um Menschen in US-amerikanischer Manier an Halloween zu erschrecken, sondern um zu erklären, dass die Idee von Hexen, als böse und gefährliche Magierinnen, eine Geschichte des Kampfes gegen Frauen* aufzeigt. Also gegen Frauen, die nicht den Normen der Herrschenden entsprachen.

Im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus wurde Arbeit neu aufgeteilt: Männer arbeiteten auf dem Arbeitsmarkt - z.B. in der Fabrik. Frauen arbeiteten zu Hause. Frauen wurden an das Haus gebunden und ihre Rolle in der Gesellschaft festgeschrieben: Sie waren putzende und kochende Hausfrauen, liebende und sorgende Mütter. Da gesagt wurde diese Arbeit sei ihre 'natürliche Bestimmung' bekamen sie dafür kaum Anerkennung und erst recht kein Geld.

Aber Frauen wehrten sich! Sie hatten andere Vorstellungen ihr Leben zu gestalten. Damit wurden sie gefährlich... sie wurden zu Hexen!

Der Widerstand von Frauen gegen die Hausfrauenrolle entstand an unterschiedlichsten Orten: Auf dem Land kämpften bäuerliche Frauen darum weiter ihre Ländereien zu bewirtschaften; in der Stadt kämpften Alleinstehende, Kinderlose, Witwen, Arme... um ihre Rechte. Frauen als angebliche Hexen zu bezeichnen und sie zu verfolgen wurde im Mittelalter zum 'Heilmittel' von Männern, um Frauen ihre Selbstbestimmung zu entziehen und sie zu kontrollieren. Der Höhepunkt der Hexenverfolgung begann im 16. und 17. Jahrhundert. Tausende von Frauen* wurden als Hexen beschuldigt und ermordet. Als Anschuldigung reichten Vorwürfe wie „Aufmüpfigkeit“, oder auch das Wissen über Heilkräuter. Unzählige Frauen wurden systematisch von Männern ermordet, aus Angst vor der unkontrollierten Freiheit der Frau.

Wir wollen uns den Begriff „Hexe“ wieder positiv aneignen, denn wir sind die Enkel*innen der Hexen, die nicht verbrannt werden konnten. Uns gibt es überall!

Was hat das alles mit der türkischen Invasion in Nordsyrien zu tun?

Wir sehen uns in der Tradition der Frauen, die zu Unrecht verfolgt, ausgegrenzt und ermordet worden. Für uns gilt: Frauen*emanzipation International! Die Errungenschaften der Frauen Rojavas (Auch bekannt als Nord- Ostsyrien oder Kurdistan) dienen als Vorbild für viele Frauen weltweit. Die Rojava Revolution ist vor allem eine Revolution, die von Frauen getragen, angeführt und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis verteidigt wird.

Rojava ist zu einem Ort der Hoffnung geworden. Basierend auf der Hoffnung an die Möglichkeiten einer anderen Gesellschaftsform, die nicht auf Privateigentum gründet; Sexismus entgegengetreten wird und nationalstaatliche Ideologien Kritik finden. Die Idee des demokratischen Konförderalismus setzt sich für ein gleichberechtigtes Leben aller kulturellen Identitäten ein.

Wir sind wütend, wütend darüber, dass die türkische Besatzungsmentalität Menschen in die Flucht treibt und viele gezielt getötet werden. Die Invasion der Türkei bedeutet neben Menschenleben, die Vernichtung eines demokratischen, feministischen und selbstverwalteten Systems. Aus diesem Grund rufen wir im Namen Rojavas alle feministischen Kräfte auf, sich gegen die Besatzung und Zerstörung der Region einzusetzen. Bevor der faschistische Präsident Erdogan und seine dschihadistischen Verbündeten einen Völkermord an der in Nord- und Ost Syrien angesiedelten Bevölkerung vollziehen.

Die internationale Solidarität unter Frauen* ist bedeutsam, weil der Angriff auf die Frauenrevolution in Rojava ein Angriff des Patriarchats auf uns alle ist! Egal wo auf der Welt, heutzutage ist Hass und Gewalt gegen Frauen und besonders nicht-männlichen Personen in vielfältigen Erscheinungsformen von erschreckender Aktualität.

Hexen waren Frauen, die für ihre Freiheit kämpften. Wir sind Frauen, die für ihre Freiheit kämpfen! Die Magie der Freiheit und Gleichheit mag für die, die uns beherrschen wollen gruselig klingen - für uns klingt sie schaurig-schön.

Wir werden nie aufhören zu kämpfen und wir sind viele!!

#femidarity & #womendefendrojava