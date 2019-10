Kriegsprofitierende sabotieren!

Diese Aktion steht in Solidarität mit den Menschen in Rojava, die gerade von Faschist*innen und unter Ignoranz von Merkel, Trump und Co. ermordet werden. An dieser Kriegsmission beteiligt sich der Multi-Konzern ThyssenKrupp und ist deshalb Ziel unserer Wut.

Kampf allen Kriegstreiber*innen! Hier und überall!

Mit brennenden Herzen für unsere Freund*innen in Kurdistan!