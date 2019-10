Kurdischsprachiges Anarchistisches Forum: Solidarität mit den Menschen in Rojava - Gegen den türkischen Staat und die US-Alliierten

Unsere Alternative ist eine soziale Selbstverwaltung der Kantone und

Kommunen, jenseits der Kontrolle durch politische Parteien, Staaten und

andere hierarchische Organisationen. Wir klagen Erdogan und seine

Alliierten an, in Rojava ein marschiert zu sein und wir machen sie dafür

verantwortlich, was dort passiert. Unsere Herzen und Gedanken sind mit

den Menschen in Rojava.

Gegen Staat, politische Parteien, Krieg, Invasion und Terror!

Für Solidarität, Freiheit, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und soziale

Selbstverwaltung!