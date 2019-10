Grosser, linksradikaler Protest in Essen-Steele am 19.09.

Mehr als 600 Antifaschist*innen aus NRW kamen am 19.09. nach Essen-Steele um “gegen Nazimacker” und die donnerstäglichen Märsche der sogenannten “Steeler Jungs” zu demonstrieren. Gleichzeitig fand eine der monatlichen Kundgebungen von Aufstehen gegen Rassismus gegen die Steeler Patrouillengruppe statt. Auch an diesem Donnerstag war besagte Steeler Gruppe mit mehr als 250 größtenteils gewaltbereiten Männern aus Hooligan-, Rocker- und Nazistrukturen im Viertel unterwegs. Trotz der Drohgebärden der Steeler Jungs und der Polizei konnte eine emanzipatorische Demonstration duch den Stadtteil druchgeführt werden.

Die Steeler Jungs mobilisierten im Vorfeld besonders auch wegen eines gejährten Todes eines Mönchengladbacher Nazis. Die Polizei hatte kurz zuvor die Änderung der sonst wöchentlich gleichen Demonstrationsroute der Steeler Jungs bekanntgegeben. Die Route des antifaschistischen Protests wurde durch die Polizei enorm gekürzt. Beide Routen verliefen schließlich entlang des Dreiringplatzes, knapp zeitversetzt, wobei den Rechtsextremen durch die Polizei der Innenstadtkern zugestanden wurde. Aufgrund der erhöhten Polizeipräsenz in Essen-Steele konnten die Steeler Jungs den Bereich um ihre Stammkneipe teilweise nicht verlassen, und ihr Marsch war kurz, gerade in Bezug auf die Anzahl der von ihnen mobilisierten Personen, die in Steele vor Ort waren.

Bei der Hauptkundgebung am Dreiringplatz erfolgten Redebeitrage unter Anderen aus Essen über die Vernetzungen der Steeler Jungs, von Bochumer Strukturen über den Antifeminismus in Nazistrukturen und aus Dortmund wurde über den neuen Thor Steinar Laden berichtet. Die Demonstration wurde auch aus Duisburg, Gelsenkirchen, Witten, Düsseldorf und Bonn unterstützt und wird als Erfolg gewertet. Am Thema Nazipatroullien und deren Bekämpfung wird weitergearbeitet, auch eine Kampagne ist geplant: Die bestehenden Nazistrukturen agieren regional und regelmässig, und müssen dementsprechend bekämpft werden.

Zur Website der Demonstration mit Unterstützendenliste: https://steeledichein.blackblogs.org/