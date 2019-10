TRAINSTOPPING – Broschüre & Handbuch

Eigentlich sollte es „nur“ die Begleitbroschüre zur TRAINSTOPPING-Ausstellung im französischen Bure werden. Die Ausststellung ist auch weiterhin dort zu sehen. (siehe hier: https://de.indymedia.org/node/36075)

Geworden ist es nun eher ein Handbuch, das auch über das Interesse für Anti-Atomkämpfe hinaus eine spannende Lektüre sein möchte.

Die Broschüren sind auf deutsch, englisch und französisch (bald) in InfoLäden erhältlich und stehen auch als pdf zum Download bereit. Ihr könnt auch direkt einige Exemplare bestellen:

trainstopping@riseup.net (PGP-Key siehe unten)

Spenden gehen dann bitte an die Anti-Atom-Antikapitalistische-Odersonstwie-Initiative oder den Infoladen eurer Wahl.

TRAINSTOPPING - brochure & manual

Blockade & sabotage of rail traffic

in the context of the anti-nuclear movement

The blocking and sabotaging of tracks and railway infrastructure, symbol of the anti-nuclear movement, now available as collected works in the form of a brochure in German, English and French.

Actually, it was "only" supposed to be the brochure accompanying the TRAINSTOPPING exhibition in Bure, France. The exhibition can still be seen there. (see here: https://de.indymedia.org/node/36075)

It has now become more of a handbook, which would also like to be an exciting reading beyond the interest in anti-nuclear struggles.