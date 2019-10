[K] Antifa-Demo und Hausbesetzung / Bericht vom 03.10 in Koeln

Am 03.10 fand in Koeln eine Demonstration gegen den Rechtsruck statt, die spontan in eine Hausbesetzung ueberging.

Fuer 12 Uhr hatten die Antifagruppen 'Kollektiv Edelweiss', 'Antifaschistische Aktion Koeln-Suelz' und der 'Aktion Bruehl' zu einer Demonstration gegen den Rechtsruck unter dem Motto 'Unsere Solidaritaet gegen ihren Nationalismus'. Unterschiedliche andere Gruppen aus Duisburg, Bonn und Koeln unterstuetzten den Aufruf. Die Demonstration startete mit einer Kundgebung und Reden, spaeter liefen ca. 400 TeilnehmerInnen durch Koeln-Muelheim und Kalk. Die Spitze der Demo wurde von einem sehr schoenen und kaempferischen Block gebildet. Soweit wir wissen, werden demnaechst Fotos auf den Seiten der Antifa-Gruppen und einem linken Newsportal fuer Koeln veroeffentlicht. (kollektivedelweiss.noblogs.org, Aktion Bruehl auf Facebook, Antifa Suelz auf Instagram, leftside.noblogs.org)

Gegen 14 Uhr zog die Demonstration an der Dieselstrasse 15 vorbei, in diesem Moment wurden aus dem Haus Banner gedropt und eine Ansprache an die Demonstration gehalten. Die Leitung der Demonstration erklaerte sich mit der Besetzung solidarisch und eine Spontankundgebung wurde vor der Haustuer angemeldet. Die Polizei wurde heftig ueberrascht, es dauerte Stunden bis Verstaerkung anrueckte und die Strasse gesperrt wurde. Infos ueber die Besetzung findet ihr bei nestkampf.wordpress.com und auf Twitter unter #Nestkampf.

Die Besetzung dauert bis jetzt an, zeigt euch solidarisch, kommt vor die Polizeiabsperrung!

Achtet auf die Ansagen bei Twitter, was die BesetzerInnen brauchen!